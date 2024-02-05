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彰基天橋命名海選結果出爐 「旭光廊道」雀屏中選

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基天橋命名活動結束，總院長陳穆寬（左）頒獎表揚給命名第一名的口腔癌研究中心副研究員羅羽昇。圖／彰基提供
彰基天橋命名活動結束，總院長陳穆寬（左）頒獎表揚給命名第一名的口腔癌研究中心副研究員羅羽昇。圖／彰基提供

彰基醫學中心斥資約60億元興建的癌症質子醫療大樓，正興建一座42.5公尺跨越旭光路的天橋與地下道，連著兒童醫院。彰基為天橋舉辦命名海選活動，在上千筆命名中，最後由口腔癌研究中心副研究員羅羽昇命名的「旭光廊道」雀屏中選，今天由彰基總院長陳穆寬頒獎。

彰基醫學中心癌症質子醫療大樓預計今年年底完工，將提供彰化臨近4縣市病患高科技的癌症質子治療。彰基將在彰基本院與質子醫療大樓間興建空中走廊，連接樓層為3樓及4樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除提供醫院內部聯通外，3樓處也有電梯供民眾與行人通行，可提升地面車流順暢度，提供醫護人員及民眾更便利與安全的通行空間。

為預備及紀念天橋啟用，彰基總院長陳穆寬寫一封公開信，邀請體系同工分享創意，參加「天橋命名」海選活動，短短一個月就湧入上千筆命名，最後有77筆命名進入最後決選，並選出前3名，第1名是彰基口腔癌研究中心副研究員羅羽昇的「旭光廊道」獲得239票、第2名是彰基心內完訓醫師王英謙的「寬心橋」獲得137票、第3名是漢基專科護理師張禎庭的「主恩光廊」獲得130票。

彰基今天由總院長陳穆寬為前三名頒獎，以「旭光廊道」命名第一名的彰基口腔癌研究中心副研究員羅羽昇，獲得10萬元獎金，二、三名各5萬元。

彰基總院長陳穆寬強調，這場命名活動不僅展現了全體同工高度的向心力，更實踐彰基醫學中心對社區和諧發展的承諾，期望這座「旭光廊道」能為社區帶來更多方便與福祉。

彰基醫學中心癌症質子醫療大樓與總院連接之天橋，經過命名為「旭光廊道」。示意圖。圖/彰基提供
彰基醫學中心癌症質子醫療大樓與總院連接之天橋，經過命名為「旭光廊道」。示意圖。圖/彰基提供
彰基天橋命名活動結束，彰基總院長陳穆寬（左二）為前3名頒獎表揚。圖／彰基提供
彰基天橋命名活動結束，彰基總院長陳穆寬（左二）為前3名頒獎表揚。圖／彰基提供

口腔癌 癌症 醫學

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