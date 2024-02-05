彰基天橋命名海選結果出爐 「旭光廊道」雀屏中選

彰基醫學中心斥資約60億元興建的癌症質子醫療大樓，正興建一座42.5公尺跨越旭光路的天橋與地下道，連著兒童醫院。彰基為天橋舉辦命名海選活動，在上千筆命名中，最後由口腔癌研究中心副研究員羅羽昇命名的「旭光廊道」雀屏中選，今天由彰基總院長陳穆寬頒獎。

彰基醫學中心癌症質子醫療大樓預計今年年底完工，將提供彰化臨近4縣市病患高科技的癌症質子治療。彰基將在彰基本院與質子醫療大樓間興建空中走廊，連接樓層為3樓及4樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除提供醫院內部聯通外，3樓處也有電梯供民眾與行人通行，可提升地面車流順暢度，提供醫護人員及民眾更便利與安全的通行空間。

為預備及紀念天橋啟用，彰基總院長陳穆寬寫一封公開信，邀請體系同工分享創意，參加「天橋命名」海選活動，短短一個月就湧入上千筆命名，最後有77筆命名進入最後決選，並選出前3名，第1名是彰基口腔癌研究中心副研究員羅羽昇的「旭光廊道」獲得239票、第2名是彰基心內完訓醫師王英謙的「寬心橋」獲得137票、第3名是漢基專科護理師張禎庭的「主恩光廊」獲得130票。

彰基今天由總院長陳穆寬為前三名頒獎，以「旭光廊道」命名第一名的彰基口腔癌研究中心副研究員羅羽昇，獲得10萬元獎金，二、三名各5萬元。