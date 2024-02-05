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彰化暖警發掘弱勢戶 愛心媽媽煮年菜送到家

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗警分局田尾分駐所員警，和愛心媽媽家庭成員送年菜到弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗警分局田尾分駐所員警，和愛心媽媽家庭成員送年菜到弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗警分局田尾分駐所暖警廖婉君訪查轄區，發現10戶需要協助的弱勢田尾鄉民，田尾分駐所透過愛心媽媽蔡利君發動10戶愛心家庭烹煮紅燒獅子頭等年菜把熱騰騰年菜送到弱勢民眾住家，為他們提前感受年節濃厚人情味。

田尾分駐所長劉晏誠今天表示，就快過年，員警除了維持治安也關懷轄區弱勢家庭，除了主動配合華山基金會到20戶弱勢家庭發送米麵等民生物資，也設法連結資源，關心田尾分駐所警勤區警員廖婉君發掘的弱勢個案。

田尾愛心媽媽蔡利君獲知田尾分駐所要關懷10戶弱勢個案，就找10戶愛心家庭以每一弱勢家庭4菜1湯的規格，烹煮獅子頭、烤雞、鮮魚湯，帶著孩子前往送年菜，弱勢家庭收到都相當感動，頻頻道謝。

北斗警分局長黄世德說，員警結合地方愛心媽媽關懷弱勢家庭濟，藉此慰訪機會宣導反詐騙、交通安全等知識，接收到最新的犯罪預防資訊，感受社會溫暖並避免因貧困淪為歹徒利用工具。

年菜 弱勢家庭 愛心

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