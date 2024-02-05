南彰化領福袋看這裡 大年初一免擲筊限量送完為止

農曆春節將屆發紅包，彰化縣竹塘慈航宮限量贈送1萬組「金龍騰飛福袋」，不必比賽擲筊允杯數，大年初一到慈航宮，只要誠心參拜，先來先領，送完為止；無獨有偶，溪湖鎮公所也準備8千個福袋，到福安宮及後溪永安宮參拜，就能領到福袋。

竹塘慈航宮準備金龍騰飛福袋，裝有一面印著象徵榮耀吉祥的金龍，另一面是竹塘慈航宮主祀神明「觀世音菩薩」神像的吊飾，可放在座車內，也可當項鍊隨身戴，福袋內還裝有平安符、發財符各一道。

竹塘鄉農會總幹事詹光信兼任竹塘慈航宮主任委員，今天率領宮廟執事人員和鄉農會幹部上香後，詹光信表示，福袋都經過主殿蒙勳菩薩加持，並透過法師誦經開光勅符儀式，注入滿滿福氣，竹塘慈航宮預計大年初一（2月10日）上午8點起發送，民眾拿到並在竹塘慈航宮香爐過火加持，得到菩薩及眾神庇佑元神光彩、平安快樂、財源廣進。

詹光信表示，竹塘慈航宮建宮前的原址是農地，44年前板橋市北海寺新塑一尊觀世音菩薩聖像，委託雲林縣台西鄉靈山寺載運到台西海埔地取海水並開光點睛，北返時途經竹塘鄉翻車，被壓6人全安然無恙，神像卻重如泰山搬不動，經祈求菩薩會再回來此處供民眾參拜，才順利吊起重逾千斤的神像。

詹光信說，竹塘鄉民認為菩薩媽顯靈，有意護佑竹塘，農田地主詹子文得知後捐出1分多大的田地蓋廟，連同旁邊3處農地地主響廟，加上居民募款，歷經7年籌建，1988年底完工並舉行入火安座儀式。

詹光信又說，到竹塘慈航宮參拜後，民眾可順遊竹塘鄉農會的竹塘歐米雅給館，館方大年初三起營業，比賽冠軍的竹塘飄春米、米餐包及各式米製烘焙點心充分展售。