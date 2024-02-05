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2大軌道獲核定加前瞻建設 彰化縣要負擔268億恐吃不消

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化鐵路高架化可行性評估案前年元月獲行政院核定，彰化縣評估需負擔103億元，對財政構成相當壓力。示意圖／彰化縣政府提供
彰化鐵路高架化可行性評估案前年元月獲行政院核定，彰化縣評估需負擔103億元，對財政構成相當壓力。示意圖／彰化縣政府提供

彰化縣引頸期盼的2大軌道建設，包括彰化市鐵路高架化台中捷運綠線延伸彰化案，可行性評估先後都獲行政院核定，縣府在歡欣之餘，兩案合計170億元的配合款，恐怕會讓縣府吃不消。縣府財政處長劉坤松表示，儘管逐年編列可紓解壓力，但仍須中央增加補助及修改財政收支劃分法，縣府也會開源節流。

依行政院核定的台中捷運綠線延伸大坑、彰化案，總經費355.91億元，其中「烏日到彰化段」159.65億，縣府評估需要負擔大約67.15億元，加上已經獲行政院核定並已進入整體規劃的彰化市鐵路高架化案，總經費更高達399億元，彰化縣需要負擔103億元，另有前曕基礎建設部分，彰化縣也要自行負擔98.47億元。

這兩大軌道建設加上前瞻計畫，彰化縣需自行負擔的經費合計達268億多元，雖說是按工程進度逐年編列預算，但對財政不是寬裕的彰化縣來說，已是很沈重的負擔。彰化縣政府本年度總預算640億元雖然創新高，未來也預期會增加，若歲入未跟著大幅挹注，這些巨額的重大建設支出，恐將排除其他建設。

目前彰化的長短債約350億元，雖說王惠美2018年上任後，努力減債，迄今減債達70億元，已有相當成果，若是財源未增加、支出卻擴大下，債務恐怕只會加重。

彰化縣政府財政處長劉坤松說，這些重大建設經費負擔，對縣府確實會構成很大的財政壓力，但因建設期甚長，是逐年編列預算，可以紓緩壓力，但仍需中央提供更多補助，並修改財政收支劃分法，將更多的資源下放地方，縣府也會積極活化縣有地，並希望在中央支持下，積極開發產業專區，創造更多財源。

當行政院宣布核定台中捷運綠線延伸大坑、彰化案後，國民黨縣議員曹嘉豪說，對彰化是一則以喜，一則以憂，喜的是有機會可以目睹彰化的未來，憂的是縣府負擔得起67.15億元嗎？更何況還有彰化鐵路高架化的103億元，他說，這需要中央及彰化縣立委多多幫忙，「既然送上來的這個大禮，送佛就送上西，彰化大佛感謝您」。

曹嘉豪說，彰化市鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化工程還有很長的路要走，除中央增加補助，彰化縣也要自求多福，如何在這有限時間內，讓彰化健全發展，留住消費人口，才是難題。

民進黨縣議員莊陞漢說，彰化鐵路高架化及捷運建設都是逐年編列預算，可以紓減壓力，若期待財政收支畫分增加對彰化的補助也是有限，其實彰化縣與其他縣市比較，相對已經較多，縣府應該增加設置產業專區，帶動地方發展，才能有效增加財源。

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究昨天終獲行政院核定，彰化縣府認為對彰東擴大都市計畫有正面意義。圖／彰化縣府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究昨天終獲行政院核定，彰化縣府認為對彰東擴大都市計畫有正面意義。圖／彰化縣府提供
台中捷運綠線延伸彰化，評估彰化縣需自行負擔67.15億元，對財政構成相當壓力。示意圖／彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化，評估彰化縣需自行負擔67.15億元，對財政構成相當壓力。示意圖／彰化縣政府提供

台中捷運 鐵路高架化

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