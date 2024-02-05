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趁年關偷排廢水 彰化縣查獲5家畜牧業者…下場出爐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供
彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供

年關將近，一些畜牧業者趁機違規排放廢水，彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發，環保局強調，偷排業者除最高可處2000萬元罰鍰外，更可能面臨停工（養）處分。

環保局表示，近期在大城鄉海豐崙排水，發現有一不明孔洞緊鄰農地側溝持續排出廢水，循線查看竟是一畜牧場未透過原本核准的放流口排出廢水，環保局懷疑是業者利用年關到來之際，違規排放廢水，因此針對沿岸16家畜牧業展開稽查。

環保局表示，畜牧業違規排放廢水，除最高可處2000萬罰鍰外，更可能面臨停工（養）處分，後續想要恢復營運生產，更需付出上百萬元設置自動連續監測設施、獨立電表等設備，呼籲縣內列管業者，務必遵守法令，不可心存僥倖。

環保局指出，自水汙染防治法2015年2月4日開始，將違規排放廢水罰鍰上限最高提升到10倍以後，彰化縣每年裁處罰鍰總金額，從修法前的2到3千萬元，增加到7千萬元，最高甚至曾達到上億元，讓多數事業有所警惕，願意多花錢改善廢水處理設施，環保局則透過稽查、輔導、取締等方式多管齊下，強力監督縣內業者。

在畜牧業者部分，環保局表示，2023年針對彰化縣畜牧業查核1188場次，並處分85家業者，處罰鍰442萬餘元，並有3家畜牧業遭勒令停養，迄今仍無法復養，部分案件被法院判刑，除須繳回犯罪所得外，甚至遭重判6年以上有期徒刑。

彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供
彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供
彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供
彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供
彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供
彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，並依法告發。圖／環保局提供

牧場 農地

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