埔里守城橋便道趕工 最快7日履勘後通車

南投縣埔里鎮守城橋去年因風災受損封閉，居民出入得繞路，引發民怨。縣府斥資約1700萬元委託鎮公所施作便道，為便利民眾春節交通往返，加緊趕工下，便道工程已近尾聲，預計本月7日由縣府履勘確認後就能通車。

去年8月，埔里守城橋因卡努颱風侵襲，受損嚴重成危橋，封閉禁行。但守城橋是大湳、牛眠、蜈蚣等地居民出入及農產運輸要道，封橋後出入得繞遠路，造成不便，地方多次向縣府陳情要求施設便道卻無下文，令居民不滿。

為貼近地方需求，縣府斥資1700萬元委託埔里鎮公所辦理便道工程，鎮長廖志城說，考量農曆春節連假在即，為方便守城橋周邊居民出入通行，緊盯工程進度及作業，力求便道能在春節前完工。

埔里公所工務課表示，為提高便道安全性，並能順利堤防防汛道路，除了在便道兩端引道填築大量土方，高度達5公尺以上，更為免往後遭通行車輛反覆輾壓導致填土路段下陷變形，施工時，落實且加強逐層逐次夯實，過程相當費工耗時。

守城便道主體工程已大致完成，昨天開始鋪設柏油及標誌、標線畫設，最快7日由縣府辦理工程履勘確認後，當天午後就能通車。