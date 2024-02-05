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公園裡降落太空艙 彰化員林打卡熱點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市台一線入口處的「鳳梨公園」最近空降一座「太空艙」，引發話題，是鳳梨公園型塑門戶新地景。記者林宛諭／攝影
員林市台一線入口處的「鳳梨公園」最近空降一座「太空艙」，引發話題，是鳳梨公園型塑門戶新地景。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市台一線入口處的「鳳梨公園」最近空降一座「太空艙」，引發話題，原來是員林市公所為配合龍年燈會，請「白玉功德會」認養公園型塑門戶新地景，白玉功德會總幹事邱暉智說，發想起於太空人要登陸地球找宜居城市而發現員林市，希望營造員林市的科技感，也成為打卡新景點。

最近引發話題剛亮相的鳳梨公園的酷炫太空艙原來是出自白玉功德會總幹事邱暉智的手筆，員林市入口處的鳳梨雕塑，多年前落成時，曾被嫌棄太瘦也不美，疫情期間，再由員榮醫療體系連續二年認養鳳梨公園，配合燈會規畫成防疫燈區，今年公所希望能有新意象再請邱暉智重新設計。

成大都計研究所畢業的邱暉智說，日前他看國外媒體評比台北名列全球宜居城市之列，其中35項評比指標中，他覺得員林市有25項也都達到標準，例如物價低、美食多元、氣候宜人、不塞車等，所以他設計鳳梨公園地景，發想外星人要登陸地球找宜居城市就找到員林市，放上一個酷炫感十足的太空艙。

邱暉智說，他計畫近期還要在鳳梨公園太空艙旁再放一個太空人造景，讓大家有新鮮感，由於有民眾也建議太空艙以後可以賣咖啡，他說，公園腹地較小，不太適合賣咖啡，不過未來可以配合活動適度開放，也計畫不定時更新太空艙內擺設展覽，增加吸睛度。

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