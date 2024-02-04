南投春節垃圾年初一至初四停收 這4地區有例外

農曆春節將屆，南投縣各鄉鎮市公所陸續公告垃圾清運時間，原則上2月10日（大年初一）至13日（大年初四），全面停收垃圾4天；但南投市、草屯鎮在春節期間提供定點清運，水里車埕火車站、日月潭風景區考量觀光，仍規畫垃圾清運。

南投縣環保局指出，今年春節連續假期自2月8日（小年夜¬）至14日（初五），不少民眾已開始打掃環境或採買年貨，準備迎接新年，各鄉鎮市公所清潔隊也安排於9日（除夕）前加強垃圾清運，但10日起至13日，全縣統一停收垃圾4天。

不過，南投市、草屯鎮考量地方人口眾多，民眾於春節期間恐仍有丟垃圾需求，南投市公所表示，該公所清潔隊（嶺興路36號）門口，垃圾定點清運服務全年無休，但若要丟棄垃圾，應事先做好垃圾分類，並依相關垃圾類別正確放置。

草屯鎮公所表示，11日（初二）至13日提供定時定點清運服務，但僅收一般垃圾，不收資源回收和廚餘，而垃圾車將行駛6條路線共18個定點，分3時段收運；其中，上午8時30分至9時10分在碧山路全聯、中正路中山公園、碧山路7-11、芬草路新興宮、中正路將軍廟、虎山路山腳里集會所。

上午9時30至10時10分於平等街草屯國小側門、草屯鎮公所、仁愛街敦和里集會所、新豐路7-11、中正路兒童公園、太平路萊爾富；上午10時30分至11時10分於博愛路旭益汽車、大成街草屯國中後門、史館路集仙宮牌樓、中正路寶島時代村、玉屏路全家金安全店、立人路修緣觀。

此外，為因應水里車埕火車站、日月潭風景區等觀光需求，水里鄉公所表示，車埕火車站觀光區過年期間採定點定時載運，其他時間則正常清運；魚池鄉公所則表示，日月潭當地水社、日月2村僅2月10日停收，其他時間仍維持正常清運。