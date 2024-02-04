聽新聞
test
0:00 / 0:00
落實在地關懷 黑松捐贈300萬修繕八卦山牌樓完工
企業的社會責任不僅僅是口號，更重要的是透過實際行動來體現永續發展。黑松公司於去年彰化建縣300年前夕特別捐贈300萬元，協助修繕歷經一甲子的重要地標－彰化市八卦山牌樓，與彰化縣政府共同維護地方文化資產。
黑松表示，為慶賀八卦山牌樓修繕完工，彰化縣政府於2月2日舉行完工典禮點燈儀式，彰化縣縣長王惠美、文化局局長張雀芬、黑松公司行銷處總監沈榮宗也共同與會，一同點亮這座承載許多民眾共同記憶的八卦山牌樓。
黑松表示，矗立在彰化市中山路與東民街口的八卦山牌樓，是黑松第一任董事長張文杞與當時的縣長呂世明為了推動八卦山風景區的發展而籌設，1964年，由黑松捐款興建的八卦山牌樓落成，時至今日，八卦山牌樓已成為彰化縣最具代表性的文化精神地標之一，而因屋瓦老舊、彩繪漆面剝落褪色等歷史痕跡，黑松再捐獻300萬元，縣府追加135萬元，歷時將近180多日的修復工程，於去年11月30日順利完工，讓八卦山牌樓重現昔日光景。
黑松公司行銷處總監沈榮宗表示，八卦山牌樓是全台第一個觀光牌樓，也是彰化縣最具代表性的觀光地標之一，黑松公司非常榮幸可以攜手彰化縣政府，共同完成維護這項重要的文化資產，讓地方文化可以永續留存，黑松公司明年將邁入100週年，身為台灣歷史最悠久的飲料公司，將秉持著永續經營的精神，以企業之力，更積極為社會投入更多的心力，同時也會持續支持環境教育、體育及藝文發展等各項公益活動，落實對在地的關懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言