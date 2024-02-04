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中醫大附醫越南送暖 幫助偏鄉建淨水系統
世展會會長李紹齡說，聯合國統計，全球有20億人口沒有乾淨飲用水，每天有超過800名、5歲孩童，因為不乾淨的水源染上腹瀉喪命，世展會推動乾淨供水系統、建造廁所與洗手台等基礎衛生設施，搭配衛教衛生習慣計畫，為孩童帶來乾淨的飲用水。
世展會表示，越南中部的石城縣為貧困縣，水源被牲畜糞便、隨意丟棄的農藥除草劑包裝袋等汙染，約4成家庭飲用未經過濾的水，許多學童因學校經費有限，喝沒有處理過的水；當地衛生觀念不普及，習慣隨處便溺，缺乏洗手習慣，當地2成5歲以下兒童發育遲緩，感謝中國附醫以實際行動，協助打造乾淨的供水設備。
中國附醫院長周德陽說，2016年透過越南台商愛心捐助，醫治2名罹患下肢淋巴水腫畸形（俗稱象腿症）的越南病童，得知石城縣缺乏乾淨飲水，為了取水得長途跋涉，在台灣很難體會，除捐贈金錢，園內也啟動「為愛而走」，要累積1.2億步身體力行，體會取得乾淨水不易，讓愛心無國界。
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