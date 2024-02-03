逾百公尺燈海照亮 彰化社頭年貨大街越夜越美麗

彰化縣社頭鄉今年擴大舉辦年貨大街，鄉公所事前挨家挨戶發給每戶100元消費券，加上社頭社區書法班老師揮毫免費送春聯，今天年貨大街開張就吸引眾多鄉民採購；今晚7點鄉公所將辦點燈儀式和百架無人機表演，向鄉親拜早年。

社頭鄉年貨大街舉辦多年，今年結合元宵燈會，格外熱鬧。鄉公所從2023台北燈會搬來副燈「蟠龍獻瑞」放在社頭火車站前，氣勢十足，火車站前廣場到員集路上千個燈籠形成燈海，過了員集路，超商至鄉公所的社斗路上空懸掛長龍及彩色燈籠，今晚點燈後營造龍騰社頭的年節歡樂氣氛。

鄉長蕭浚二說，鄉公所和社頭鄉農會合辦2024龍情濃意做伙來社頭年貨大街，鄉公所邀集在地經典老牌新和春醬油、在地青農農特產等店家擺攤，特色攤位30攤以上，連同48家市場攤商和周邊店家，應景商品應有盡有，社頭部分鄉民住在八卦山邊，距離市區較遠，鄉公所希望藉由分送百元消費券，鼓勵他們到市區採買年貨。

社頭鄉年貨大街即日起至2月9日除夕上午都在社頭「菜市仔」，開市時都安排「藝術饗宴」表演，鄉民買年貨還可欣賞音樂和舞蹈，晚上創意花燈及鄉內國小學童彩繪燈籠亮起，社頭年貨大街越夜越美麗。