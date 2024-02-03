「大怪獸」自動施肥 老農讚：「翹腳喝茶」等就好

為解決禽畜糞去化問題，彰化縣政府除補助有機堆肥外，引進大型肥料自走式撒布搬運車，昨天在花壇鄉舉辦觀摩會，吸引不少農民到場。彰化縣農業處長邱奕志說，撒布搬運車可以節省時間及成本，撒布也更均勻，未來可委由「代施隊」處理，解決農村人力老化@=及不足的問題。

縣府邀請泰霖生技公司到田間實際操作，來回穿梭，在場農民對於被稱為「大怪獸」的大型肥料撒布搬運車，都十分好奇，只見田間揚塵，撒布車迅速把肥料散布在田間，速度快效果好，讓農民嘖嘖稱奇，直呼可以在田間樹下「翹腳喝茶」了。

農業處指出，撒布車每車次可撒布4至5噸有機肥料，噴撒長度6至8公尺，以農糧署每公頃基肥建議使用量10公噸計算，每公頃最快20分鐘即可完成，噴灑面積廣又平均，農民毋需人工搬運、田間揮汗下肥，撒布車就能迅速「撒好撒滿」，與人力施肥相比，更加省時、省工又省時。

邱奕志說，撒布車每輛要價上百萬元，政府雖有補助，一般農民仍難以負擔，可由鄉鎮市農會或合作社，或者組成「代施隊」購買，再向農民承攬施作。

他強調，農民年齡層偏高、缺工問題嚴重，以撒布車施肥可提高效率，解決缺工、老化問題。

另外，撒布車搭配使用合格、已發酵的禽畜糞堆肥，政府每公斤補助4元，還可協助去化禽畜糞，環保又兼顧農業生態。泰霖生技董事長張國庸說，撒布車作業速度為人工施肥的8到10倍，噴灑面積廣又平均，使用可回收再利用的肥料袋，可減少汙染，農作物肥分夠，可提升品質，兼顧環保與農業生態，可望成為未來趨勢。