快訊

綠白隔空交鋒！民眾黨稱綠營各路人馬聯繫柯文哲 卓榮泰也在內

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荔枝椿象越冬將甦醒 中市府啟動區域整合防治

中央社／ 台中2日電
中部仍可發現荔枝椿象聚集於植株葉背越冬。圖／台中農改場提供
中部仍可發現荔枝椿象聚集於植株葉背越冬。圖／台中農改場提供

農業部動植物防疫檢疫署監測資料顯示，荔枝椿象即將由越冬期甦醒，台中市政府農業局2月5日至3月8日將進行化學藥劑共同防治，呼籲農民配合防治期程、落實防治工作。

台中市農業局今天發布新聞稿表示，冬季低溫時，荔枝椿象成蟲躲藏植株葉背不易發現，至氣溫回暖，越冬成蟲才出來活動交配產卵，此時體內脂肪已消耗，行動較遲緩，對藥劑容忍性低，是關鍵的防治時機，農友用藥防治，加強葉背與枝條縫隙施藥，降低園區椿象密度。

農業局強調，龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源，蜂群可增加果樹授粉率，應妥善保護。為避免蜜蜂採蜜時受防治藥劑誤殺，呼籲農友應儘早施藥，並在開花前10天停藥；開花期改以摘除卵片或敲擊捕捉等防治方式。

農業局說明，為確保糧食安全及永續生產模式，荔枝椿象防治策略扣合永續發展目標，導入病蟲害綜合管理（IPM）觀念，防治方法包含清園整枝，物理防治、生物防治及化學防治等方法，依作物生長期及荔枝椿象生長階段，搭配選擇適當方法，因地制宜進行害蟲整合防治，增加農業生產經濟效益、減少生態環境影響及逐步達到SDG 2及SDG 12永續發展目標。

台中市 荔枝椿象 蜜蜂

延伸閱讀

二月初啟動防治荔枝椿象 台中農改場籲把握早春用藥期

1月寒流 南市養殖水產保險47件獲理賠668萬

低溫來襲 新北高接梨接穗作業暫緩、八里桶柑不受影響

低溫持續發威 基隆農場蜂箱穿「外套」禦寒

相關新聞

彰化縣年度節慶文創商品提案一次徵選 有這限制要注意

彰化縣每年必舉辦花在彰化等多項大型活動，也都會推出節慶文創商品，今年首次改為「一體適用」徵選2024彰化縣節慶文創商品，...

荔枝椿象越冬將甦醒 中市府啟動區域整合防治

農業部動植物防疫檢疫署監測資料顯示，荔枝椿象即將由越冬期甦醒，台中市政府農業局2月5日至3月8日將進行化學藥劑共同防治，...

奧萬大除夕休園 與合歡山2月8日、9日同步暫停住宿

今年2月1日起奧萬大國家森林遊樂區宣布採總量管制入園，適逢今年農曆春節過年，林業保育署南投分署表示，為維護遊憩品質，奧萬...

農曆春節前賀禮 豐原戶所600萬無障礙電梯今啟用

台中市豐原區戶政事務所於1990年興建，2012年移撥豐原戶所使用，但3樓建物無設置電梯，讓民眾洽公不便。民政局籌措60...

紫南宮出手救血荒 春節前兩波舉辦捐血送龍年錢母

年關將近，目前中部地區各醫院缺血情況一直未顯著改善，之前一波寒流導致各捐血站相當冷清，最近天氣回暖，南投竹山紫南宮考量農...

春遊樂騎鐵馬！中市推東后豐鐵馬道 體驗客家山城旅行

春節期間，台中市觀旅局推薦東后豐鐵馬道輕旅行，沿途有花梁鋼橋、360度眺望美景的葫蘆墩圳舊引水口觀景台，還可順遊東勢客家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。