奧萬大除夕休園 與合歡山2月8日、9日同步暫停住宿
今年2月1日起奧萬大國家森林遊樂區宣布採總量管制入園，適逢今年農曆春節過年，林業保育署南投分署表示，為維護遊憩品質，奧萬大及合歡山松雪樓等山莊，將在2月8、9日不提供住宿，2月9日除夕當日休園一天，2月10日大年初一早上8時起即開園迎春，合歡山森林遊樂區步道系統仍正常開放。
自冬末春初，奧萬大開始逐步沉浸在櫻花粉嫩的花色中，園方表示，奧萬大櫻花品種有山櫻花、八重櫻和霧社櫻，通常每年1至3月是花期，園內山櫻花已綻放約3成，引爆紅色浪漫，之後八重櫻、霧社櫻也會逐漸綻放；但考量春節期間連續7天假期，奧萬大及合歡山國家森林遊樂區決定在2月9日除夕當日休園一天，2月10日大年初一早8時起，開園迎春。
林業保育署南投分署表示，目前仁愛奧萬大國家森林遊樂區的山櫻花接連綻放，農曆春節期間正是賞櫻盛期，山櫻花、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續盛開，溫暖寬慰的粉色氣息，目前園區櫻花結苞累累，正是展現春天鮮活生命力的時刻，奧萬大重新開園時門票採半票優待，歡迎國人前往賞櫻觀鳥踏青走春。
此外，奧萬大與合歡山國家森林遊樂區自113年2月1日起，除住宿仍以16人套裝行程預約外，無預訂的房間開放一般散客網路訂房，請參考林業保育署森林悠遊網、臉書臉書粉絲專頁「奧萬大情報站」，合歡山國家森林遊樂區即時資訊，請參考網站。
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