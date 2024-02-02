春遊樂騎鐵馬！中市推東后豐鐵馬道 體驗客家山城旅行
春節期間，台中市觀旅局推薦東后豐鐵馬道輕旅行，沿途有花梁鋼橋、360度眺望美景的葫蘆墩圳舊引水口觀景台，還可順遊東勢客家文化園區，體驗客家人文特色。
台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，東豐自行車綠廊穿梭於客家山城，全長約13.6公里，如與后豐鐵馬道相接，全長達約19.4公里，車道全線綠意盎然、景色宜人。
東豐自行車綠廊起點位於國道4號橋下，附近皆有租車業者提供租車服務，途中會經過日治時期磚造的九號隧道、近期完成鋪面更新及除鏽上漆後的花梁鋼橋、全新亮點360度觀景平台、模擬蒸汽火車的造霧設施及設有造型座椅的特色據點等景點。
陳美秀指出，民眾還可順道至東勢客家文化園區參觀客家文化產業、語言及人文特色，園內建築物採用紅磚砌成，遊客可從一磚一瓦間瞧見過去的歲月，探索客家文化累積生活智慧。
觀旅局指出，整趟遊程平緩好騎，沿途皆設有休憩區、解說牌和指示牌等設施，適合結伴騎乘或親子同遊的路線，過年期間可來趟台中自行車探索客家山城之旅。
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