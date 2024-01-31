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二月初啟動防治荔枝椿象 台中農改場籲把握早春用藥期

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
中部部分龍眼、荔枝園區仍可發現荔枝椿象聚集於植株葉背越冬，可能造成後續產業危害，應把握共同防治期及早防治。圖／台中農改場提供
中部部分龍眼、荔枝園區仍可發現荔枝椿象聚集於植株葉背越冬，可能造成後續產業危害，應把握共同防治期及早防治。圖／台中農改場提供

天氣回暖，荔枝椿象蠢蠢欲動，台中農改場近日邀集相關單位會勘中彰投等縣市的荔枝、龍眼果園，將公告2月5日至3月8日為荔枝椿象防治期，建議農民在荔枝椿象剛過冬眠還未產卵時，把握早春時節，在荔枝椿象繁殖期前，提早用藥，切勿於開花期施藥，以免誤殺蜜蜂

台中農改場近日偕同防檢署、農試所、中興大學、縣市政府、農會及養蜂協會代表進行中部荔枝、龍眼產區現勘，發現彰化縣社頭鄉、臺中市霧峰區南投縣南投市的荔枝椿象成蟲大多仍呈現冬眠狀態，但隨著天氣回暖，預計將有少數椿象開始活動，推測農曆過年後荔枝椿象族群將進入活躍期。

台中農改場作物環境科助理研究員于逸知表示，中部荔枝椿象族群數量近年雖略為下降，但仍有一定數量成蟲躲藏於葉背而不易察覺，若未及時防治，極可能對當年荔枝、龍眼產業帶來影響。

而每年春季荔枝椿象繁殖期也是防治關鍵期，因為越冬後的荔枝椿象對藥劑耐受度較低，活動力較差且尚未產卵，此時防治可達到最佳效果，農友可選用賽洛寧、亞滅培及丁基加保扶等，於龍眼、荔枝開花前10天施藥2至4次，葉背、嫩梢及蟲體聚集處為其防治重點。

于逸知也強調，龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源，且蜂群可增加果樹授粉率，應妥善保護，為避免蜜蜂採蜜時受防治藥劑誤殺，農友應儘早施藥，並於開花前10天停藥，開花期改以摘除卵片或敲擊捕捉等防治方式。

由於荔枝椿象受干擾後，會由臭腺噴射具有刺激性的分泌物，可造成人體灼傷，也呼籲農友於田間作業時，應做好身體防護，若不慎沾染其分泌物，應視症狀就醫，以免傷口感染。

荔枝椿象 農改場 蜜蜂

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