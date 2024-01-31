歲末年終 幼兒園義賣作品捐款、民代企業發紅包助弱勢過好年
景氣不好，弱勢邊緣戶有增無減，彰化縣玉聖社會服務關懷協會連續4年在農曆過年前提供經濟困難者愛心加菜金，從第1年發放近百戶，到今年發放已突破200戶，今天發放生活物資、紅包等還有禮盒；彰化秀水劍橋幼兒園今天全校舉辦歲末年終圍爐，小朋友則義賣作品做愛心，校方共捐出7.8萬元作為肯納秀水日間小型作業新家的經費。
彰化縣玉聖社會服務關懷協會與縣議員周君綾連續4年發放年邁長者及弱勢人士紅包與生活物資，宮主周冠豪表示，協會長期關注社區弱勢、不論是急難救助或喪葬費用救濟困苦民眾，這次準備206分2000元過年加菜金來發放給彰化縣內弱勢族群及獨居長者。
議員周君綾表示，從疫情開始與協會合作，發放鹿港、員林、彰化市、溪湖、和美等弱勢邊緣戶生活物資、紅包等，今年開始則加發禮盒，讓這些弱勢邊緣戶感受社會的溫暖；有的受助戶最後成為志工或小額捐款者，都希望今天受助未來也能助人。
彰化肯納秀水日間小型作業主要培養身心障礙者作業職能和人際互動，近日買地打算搬新家，但興建經費仍有近千萬缺口；彰化縣劍橋社會關懷協會理事長黃明昌得知後，在今天舉辦師生圍爐的劍橋幼兒園活動上，特別舉辦小朋友作品義賣。
黃明昌表示，今天義賣的東西是小朋友平常手作的手工藝品，由家長認購，所得共2.8萬多元，加上校方捐贈的5萬元，捐給肯納秀水日間小作所希望他們早日完工。
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