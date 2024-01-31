彰化這鄉鎮一年回收變賣近500萬 清潔隊員年終多一個月

彰化縣府統計去年各鄉鎮市公所垃圾量相較同期減少8834公噸，垃圾減量高達3%，垃圾回收率提升至56.8%，其中埔心清潔隊回收物變賣一年近500萬元，清潔隊員可分得最高4成獎勵金，平均每人每年可多拿3到4萬，等於多一個月的年終獎金，激勵清潔隊員在回收工作更加積極。

彰化資源回收績優鄉鎮公所，因垃圾減量有成或回收績效較佳獲得特別獎，可獲得總獎金100萬元。彰化縣環保局表示，田尾鄉不間斷落實垃圾減量政策，發揮資源不浪費精神，資源回收率高達68.33%，人均垃圾量每天0.35公斤，低於全縣平均0.61公斤，蟬聯多年特優獎得主；和美鎮加強事業廢棄物破袋稽查，達成垃圾減量1457公噸，減量率達8.14%。

埔心鄉回收物變賣人均所得每人138元，遠高於全縣平均每人63元，埔心鄉清潔隊指出，為有較高的回收價格，清潔隊收回來的回收物還由隊員分為更細的項目，光是鐵就分了4、5種、鋁分為5、6種，除了隊員投入還有10多名社會役幫忙才得以處理；也因此每年約可有450萬到500萬元的回收變賣所得，提撥給隊員作為獎勵金，每人每年約可拿到3到4萬，激勵隊員更努力。

永靖鄉則是去年資收考核績效黑馬，整體成績突飛猛進往前12名次，永靖鄉清潔隊指出，去年落實執行垃圾減量，隊員不斷勸導，幫民眾將回收物從垃圾袋裡逐一撿起，雖不退袋，但長期下來鄉親也會不好意思；另提高隊員士氣也有助工作成效，包括增加隊員參訪次數、舉辦尾牙、提升配備等，讓團隊更有向心力。