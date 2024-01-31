中市藝文場館初四開館 送限量福袋小紅包

台中市大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心、港區藝術中心、纖維工藝博物館、市立圖書館總館及各分館，大年初四開館，連續兩天都有發送限量福袋、創意紅包、文創好禮或抽獎活動，歡迎民眾利用春節假期到台中藝文走春。

文化局表示，春節期間，葫蘆墩文化中心推出「葫蘆墩金龍獻吉祥」新春裝置藝術展，以剖竹編織如緞帶扭轉的結構，表現金龍意象，並搭配紙藝及燈籠展覽；纖維工藝博物館「引路–光之纖維展」，由8位藝術家展出10件不同媒材的大型纖維藝術，透過光影對話，呈現令人驚豔的視覺美感和多變趣味。

台中文學館展出「浮動—公佮孫的台語詩畫特展」充滿溫馨童趣，大年初一至初四還有好好手感微笑市集，適合全家人前往走春。

喜歡動態藝文表演的民眾，屯區藝文中心大年初四下午3點在戶外廣場辦理「歡樂迎新春-屯區龍好運」活動，帶來中國傳統戲法及小丑魔術表演；大年初四、初五在港區藝術中心有「新春街頭藝術表演」，分別在上午10點30分及下午3點推出水晶球、雜技、溜溜球、劍玉及氣球小丑魔術等，演出前將贈送限量小紅包。

鄰近的清水眷村文化園區則有「清眷蒔集：集好運篇」市集，以及「滾滾，龍出來」版印畫體驗和街頭藝人演出，適合親子同遊共樂。

文化局指出，台中還有許多具特色的地方文化館，其中台中市眷村文物館大年初一開館迎賓，初三至初五連續3天辦理「遊龍走春」搶救大兵市集活動，有復古文創攤位、街頭藝人演出及彩繪燈籠體驗。霧峰林家宮保第園區大年初一舉辦抽紅包送好禮和古裝體驗，初二到初四還有跳加官、國樂表演、詩詞吟唱等表演節目。台灣民俗文物館初四開館，推出充滿年節喜氣、色彩豐富的「春華-生活版畫展」迎接新年。