霧峰阿罩霧舊街像貼狗皮膏藥 老婦摔斷腿要求國賠

台中市霧峰「阿罩霧舊街」6年前因街道景觀改善鋪成紅磚路面。市議員張芬郁批評，路面雖古色古香，但不耐車輛輾壓破損，且修補僅以柏油回補，猶如貼上狗皮膏藥，不及鋪設處甚至放上磚頭報紙鋪設；還有買菜老婦人因此摔斷腿要求申請國賠，盼區公所盡速改善。

霧峰區長白峨嵋表示，已初步估算重舖路面預算，待整合居民意見即可施作；老婦人申請國賠部分，待其治療告一段落，將協助處理賠償事宜。

張芬郁說，阿罩霧舊街位處霧峰第一公有市場內，民權路、民主街約200多公尺，上午市場人潮甚多，收市後載卸貨車輛進出頻繁，2018年，當地因環境陳舊髒亂、下雨嚴重積水，她和多名民代6年前爭取900多萬景觀改善，包括地面鋪設紅磚等，重新命名「阿罩霧舊街」並設置牌樓，獲好評。

張芬郁指出，採用陶磚舖設的地面因車輛進出輾壓，3年前出現磚面破損，負責管理維護的霧峰公所找不到替代的陶磚，只好以柏油壓實填補破損處，整條舊街如同貼滿狗皮藥膏東一塊西一塊。日前還有80歲老婦人因此跌倒骨折治療中，家屬揚言要求國賠。

另有林姓男子的妻子買菜時跌倒扭傷腳踝，復健治療中，林男表示，妻子出門買個菜，竟扭傷腳踝，復健時還聽聞多人發生類似情形，可見徒步區不適合鋪設紅磚道。

附近店家表示，當年景觀改善大家都很開心，但地面用紅磚材質也讓商家傻眼，不僅當初施作工期長，也發生磚面破損的問題。