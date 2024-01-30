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台中移入人口增 萬和宮點光明燈人數估增加一成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中萬和宮自27日起開放民眾敬點光明燈、安太歲等，開放首日出現人龍排隊，至今已開放登記第四天，仍可見安燈人龍繞行整座香客大樓。圖／萬和宮提供
台中萬和宮自27日起開放民眾敬點光明燈、安太歲等，開放首日出現人龍排隊，至今已開放登記第四天，仍可見安燈人龍繞行整座香客大樓。圖／萬和宮提供

台中萬和宮自27日起開放民眾點光明燈、安太歲等，開放首日出現人龍排隊，至今已登記第四天，仍可見人龍繞行整座香客大樓。董事長蕭清杰說，近年台中移入人口數增，萬和宮又為台中富歷史廟宇，不僅南屯地區，更吸引不少外圍民眾安燈，每年吸引數十萬人次登記，今年人潮預計將增加1成。

萬和宮27日起開放民眾植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，首日清晨5時30分便有民眾等候對，7時便出現大排長龍盛況；蕭清杰說，萬和宮光明燈、文昌燈均透過電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先排隊卡位。

有南屯民眾發文，表示萬和宮往年元旦便開始辦理光明燈，今年27日才開始受理，不少民眾排到中午休息，仍要等1小時，希望萬和宮可以改抽號碼牌、線上報名等方式，與時俱進。

蕭清杰表示，萬和宮多年來安燈、安太歲費用均未調漲，目前也仍維持傳統方式辦理；據統計，萬和宮每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲的數量，年年成長。

蕭清杰也提到，不少信眾除幫家人點燈外，也會為毛小孩、愛車點燈，便以取名「咪咪」、「阿銀」等登記，盼寵物身體健康、行車出入平安。

蕭清杰說，有信眾開車行經路口，遭酒駕、闖紅燈車輛撞傷骨折，復健半年，但車禍造成的心理壓力，導致他不敢開車上路，後由家人買新車，到萬和宮安太歲，讓「神明庇佑」消除他心理壓力，從此每年替愛車安太歲。

蕭清杰解釋光明燈說，「燈」象徵光明與希望，也含意智慧與福報；敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄。

台中萬和宮自27日起開放民眾敬點光明燈、安太歲等，開放首日出現人龍排隊，至今已開放登記第四天，仍可見安燈人龍繞行整座香客大樓。圖／萬和宮提供
台中萬和宮自27日起開放民眾敬點光明燈、安太歲等，開放首日出現人龍排隊，至今已開放登記第四天，仍可見安燈人龍繞行整座香客大樓。圖／萬和宮提供

安太歲 家人 毛小孩

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