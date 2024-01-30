國姓枇杷減產7成 納入救助

南投國姓是全國第二大枇杷產區，受去年焚風高溫影響，粗估減產7成，原本春節前後陸續收成，變成無果可採，農民喊苦。農業部公告，將枇杷列入救助項目，每公頃救助10萬元，符合條件者可以向公所登記，至2月5日止。

國姓鄉長邱美玲說，當地栽種枇杷歷史超過一甲子，全鄉種植面積上百公頃，以「茂木」品種為最大宗，每年3至5月為盛產期，通常首批批杷開花結果，春節前後就能陸續收成，今年遭受去年颱風、暖冬等影響，全鄉枇杷受災嚴重。

「去年焚風又高溫，枇杷不開花。」當地枇杷農表示，去年10月小犬颱風襲台，國姓出現攝氏37.9度焚風，入冬初期持續高溫，導致第1、2期枇杷不開花，沒有花就沒果實，就算結果也很稀疏，粗估減產約7成，春節期間沒枇杷賣。

農民擔心，枇杷開花前期遇高溫，產量大減，現在無果可收，已經苦不堪言，只盼正在綻放的第3期花回穩，3月中下旬收成，但近日超強寒流來襲，突然又要回暖，而且轉為高溫，可能影響開花，今年枇杷產況恐很慘烈。

邱美玲說，公所獲報後，依農業天然災害救助辦法啟動災情查報，經相關單位勘查災損，已獲農業部同意依「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助，現已開放申請登記。

南投縣農業處表示，此次救助項目為國姓鄉枇杷，損害率達20%以上，每公頃救助額度10萬元，未達20%不予救助，同產季同項農產品，救助以1次為限，符合條件者備妥身分證、農會存摺、土地所有權狀等，向公所申請。