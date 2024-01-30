台灣塔擬換地蓋 BOT打造台中101

台中市政府通盤檢討水湳經貿園區都市計畫，歷經3名市長的原台灣塔計畫，原本位於公139用地，將變更到一旁的大鵬路、經貿路口，該土地原屬於「創研二」用地，也將變更為「創研三」。市府表示，目前僅為草案，台灣塔計畫將改為BOT，打造「台中101」，未來可讓行政機關進駐，也能增加商業空間；原用地將回歸公園使用。

台灣塔從原本的地標性建築，後改為台灣智慧營運中心，又變更為台灣智慧營運塔，這次再度變更用地，並拍板改為BOT推動。綠營議員質疑，台灣塔變成百貨公司，要求市府說明。藍營議員說，變更用地與地目後，可為招商限制解套。

水湳都市計畫通盤檢討草案已公布，昨起公展40天，2月1日舉辦說明會。都發局長李正偉說，「台灣塔」基地變更後，原用地回歸公園使用，目前僅是草案階段，後續仍待都市計畫完成變更，才會正式定案。

台中市前市長胡志強打造水湳園區，重大建設包含中央公園、綠美圖、會展中心、中台灣電影中心（現改為流行影視音中心）等，都已完工或興建中，唯獨「台灣塔」遲未定案，經過2度國際競圖，計畫4度轉變，最早預定慶祝建國100年落成，已過13年仍在紙上作業。

中市府通盤檢討水湳都計後，台灣塔將變更到經貿路、大鵬路3.18公頃土地，原本地目為「創研二」，將改為「創研三」。李正偉說，原本的公園用地，開發受限制，不然就得變更都市計畫，移地變更地目後，建蔽率不變，容積率從200%提高到630%，使用彈性更大。

李正偉說，新基地允許行政機關進駐，也能增加商業機能，開放金融與保險產業、運輸服務業、旅館業及休閒服務業等產業別，提升複合機能，對於未來BOT招商，可提高誘因。

民進黨議員陳淑華表示，台灣塔最早定位為地標、觀景建築，如今變更基地、更改建物定位，等於變成大型的百貨商場，是否符合最初的都市計畫精神？該筆預算超過4年無進度，應重新審查，將要求市府說明。

國民黨議員李中說，目前「台灣塔」定位為智慧產業大樓，原址是公園地容積率不夠，變更地點後，有足夠容積率可拓展用途、蓋辦公大樓等，為土地限制解套。