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彰北運動中心回來了 1月30日起重新開館營運

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰北國民運動中心去年底因契約到期閉館，彰化縣府為降低對民眾衝擊，完成彰北國民運動中心短期營運委外招標，今宣布1月30日起至4月30日重新開館營運。圖／彰化縣府提供
彰北國民運動中心去年底因契約到期閉館，彰化縣府為降低對民眾衝擊，完成彰北國民運動中心短期營運委外招標，今宣布1月30日起至4月30日重新開館營運。圖／彰化縣府提供

彰北國民運動中心去年底因契約到期閉館，彰化縣府為降低對民眾衝擊，完成彰北國民運動中心短期營運委外招標，今宣布1月30日起至4月30日重新開館營運，每日開放時間與收費都比照原彰北國民運動中心慣例，考量安全性，場館內健身房將在安裝測試健身器材設備，並確認符合使用規範後，延至農曆年後2月15日開放。

縣府表示，彰北國民運動中心將委由新動像企業有限公司短期營運，營運時間從今年1月30日起至4月30日，每天6時至22時，但過年期間除夕、初一（2月9日至10日）休館，初二至初五（2月11日至14日）每天開放時間調整為上午8時至下午5時。

縣府也強調，短期營運期間的場館收費標準、每日開放時間、公益時段以及過年開放時間，都比照原彰北國民運動中心慣例，在1月30日重新開幕當天，規劃優惠服務，請民眾關注「彰北國民運動中心」臉書粉絲專頁。

縣府提醒，持有「原」彰北國民運動中心回數票消費者，仍得依消費者服務法等規定，補差額後持續使用該場館設施。 在短期營運期間，縣府將依據「促進民間參與公共建設法」重新招商，將彰北國民運動中心與縣立健興游泳池併同委外，預計今年春天完成重新遴選並由新廠商接手營運。

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