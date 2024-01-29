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喬友大樓整合旅館等200多坪都更地出售 傳每坪喊價逾百萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市喬友大樓因火警被列為危樓，去年9月已夷為平地，所有權人籌組更新會朝自主更新進行，近日還積極對外廣告將售200多坪都更地，希望盡早整合土地。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓因火警被列為危樓，去年9月已夷為平地，所有權人籌組更新會朝自主更新進行，近日還積極對外廣告將售200多坪都更地，希望盡早整合土地。記者林敬家／攝影

彰化市喬友大樓因火警被列為危樓，去年9月已夷為平地，所有權人籌組更新會朝自主更新進行，近日還積極對外廣告將預售200多坪都更地，包括7個樓層及低樓層的小攤位，由於喬友都更可以有原本容積1.2倍的容積獎勵，所有權人透漏目前建商詢問熱絡，每坪喊到百萬以上，預計未來所有權人越來越單純，有助加速都更。

彰化縣府建設處說，喬友大樓已劃定都更地，也組成更新會正常運作，但相關執行內容包括土地整合、同意比例等還未送進縣府審查，預估找估價師、建築師並撰寫相關計畫書等送審前的前置作業就可能花費2、3千萬，得由更新會處理貸款、融資等資金問題以助順利推動。

喬友大樓原基地408坪，因適用實施容積管制前的規定，加上自辦都更獲得容積獎勵，可以獲得較高容積，去年傳出擬改建為地上27樓地下4樓住商混合大樓，1樓到5樓規劃為商業設施，6樓以上則為住宅。

喬友大樓原有115名土地所有權人，更新會理事蔡進峰指出，5樓土地還有原本他所有的6到9層樓旅館以及13、14樓將一次出售，另有1樓和地下一樓等小地主也有意賣掉，許多所有權人考量年事已高，想盡早把所有權處理掉，若建商一次買走初期整合的共約200多坪，就超過原基地的一半，在推動都更過程就會更順利。

蔡進峰也說，該案因容積獎勵1坪可蓋到11坪，建地價值高，又在彰化火車站前，緊鄰三民路和中正路，無論做純住宅或住商混合分為兩邊出入口都很適合，已有許多建商詢問，為讓計畫有進展，更新會本月31還會開會確認大樓用途，若未來建商有不同想法仍可變更。

不過彰化資深房仲業指出，目前彰化火車站附近土地行情約每坪80多萬屬合理，若一坪要超過百萬近年應該不太可能，主要是車站附近路幅仍相當狹窄，未來大樓即便蓋停車場，面積也不夠大，停車問題會增加開發商的成本，且大樓施工不易，種種因素限制這裡的土地價值。

都更 喬友大樓

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