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從墳場到曬狗場 彰化市三角公園金龍花燈褒貶兩極

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影

位在彰化市精華區的和平路三角公園圓環，市公所曾打造蓮花燈塔卻被批為彰化最醜建物，後來被拆除鋪上人工草皮卻又遭批像極了「墳場」，又一度成為「曬狗場」，市公所怎麼改造都被批評。今年龍年，市公所最近設置金龍花燈，還是有人稱讚好看又霸氣，卻也有人嫌俗氣。

彰化市長林世賢說，有市民建議三角公園可依每年不同生肖，設置主題花燈，今年逢龍年，市公所因此設置此一金龍花燈，來呈現「龍騰古都」主題意象，好不好看見仁見智。金龍花燈是文化季布燈起點，連結到民族路，結合綿延的花燈、年貨市場，希望大家龍年行大運。 在設置時，已評估不會影響行車視線，到3月10日活動結束即會拆除 。

彰化市和平路與中華路口早年有個三角槽化島，俗稱「三角公園」，鄰近彰化市地價最高的區段，更是彰化市精華區，後來，槽化島被撤掉設置紅綠燈，前市長溫國銘辦理三角公園景觀改善工程，設計蓮花燈塔造型的圓環，並有噴泉、LED燈光及音樂等設計，除被市民批評醜陋外，也影響行車視線，現任市長林世賢上任後，2022年2月將蓮花燈塔拆除。

市公所將蓮花燈塔拆除後，鋪上人工草皮，顯得十分清爽，卻沒料到又被批「像極了墳墓，令人毛毛的」，市公所只好將圓環周邊混凝土墩座整平，也未再增設公共造景，沒想到，有民眾在人工草皮上置放狗飼料，引來流浪犬流連，尤其10多隻流浪犬聚集曬太陽的畫面，被形容是「曬狗犬」，影響環境衛生與交通安全，後來經市公所勸說不再飼料後，三角公園未再形成話題。

今年龍年，彰化市公所舉辦「半線古城‧慶典之都」文化季活動，並在市區廣設花燈，營造年節氛圍，尤其在三角公園設置的金龍花燈，彷彿龍躍街頭，吸引民眾目光，許多人還專程前往照相，也再度為三角公園帶來話題。

一個阿嬤今天上午帶兩個孫女，前往三角公園與龍形花燈合照，她說，這個龍形花燈比起以前的蓮花燈塔好看多了，而且迎合龍年主題，十分應景，所以帶著孫女來拍照。

在網路上也引起討論，有人認為很好看，很霸氣，「這個點子太棒了，很用心」，也有人認為一年換個生肖意象其實也不錯， 但也有人批評「一點美感都沒有」、「嘴巴開開張牙舞爪，很不吉利」，也有人認為不要再有什麼人工建物，才不會影響行車視線。

彰化縣議員吳韋達認為，三角公園此一龍形花燈，其實還不錯，也不影響行車視線，由於是紙雕花燈，為暫時性的裝置，長期而言，在不影響行車視線，及民眾看了舒服前提下，建議應設置固定性的公共造景，凸顯彰化市的意象。

彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影
彰化市和平路三角公園金龍花燈，有人認為好看、霸氣，也有人認為俗氣，再度為三角公園引來話題。記者劉明岩／攝影

花燈 燈塔

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