選舉活動太激情 女心梗發作未能投票但保住一命

日前大選激烈，一位45歲女性活動中熱情高喊、情緒亢奮，活動結束後卻突覺胸痛、直冒冷汗被送急診。澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成說，患者經心導管檢查，發現心血管內層凹凹凸凸，形成血管粗細不一，血流不通，經置放血管支架，5天後出院，雖然無法投票給支持的候選人，但保住一命。

醫院說，女患者有血糖、膽固醇過高的病史，但並未規則服藥控制，血液和心電圖檢查發現，她的糖化血色素值高達10.5（正常值小於5.5）、低密度膽固醇值高達251（正常值小於130），加上心電圖和心肌酵素檢驗結果，高度懷疑是急性心肌梗塞發作，因而緊急會診心臟血管內科。

劉昱成說，血糖值和膽固醇值高，長期下來極易導致心血管病變，患者心導管影像顯示血管內層不平滑凹凹凸凸，寬窄不一，最狹窄處連顯影液幾乎都流不過去，代表此區血液供應極為不穩定，因為血液流量不足，無法充足輸送足夠的氧氣和養分給該區心肌細胞，故會產生心肌梗塞，嚴重時會危及生命。

他說，患者參加選舉造勢活動，熱情澎湃情緒激昂，使心跳加快，短時間內需要更多血氧的供應，因為她的心血管本已狹窄，一時難於輸送足夠的血氧，所以出現胸痛和冒冷汗情況，是心肌梗塞前兆的典型症狀之一。

所幸患者緊急送醫，經抽血檢查和心電圖檢查後由值班心臟內科接手，經心導管團隊檢查發現在心臟血管左前降支有處最嚴重狹窄的病灶，經心導管的血管內氣球擴張和血管支架置放後，血液立刻暢通，不適的症狀也迅速改善，後續住院觀察數天後狀況穩定，現已康復出院。

劉昱成說，突發性心肌梗塞往往令人措手不及，高血壓、高膽固醇、高血糖的人是危險群，務必要規則服藥控制，一旦有胸痛、直冒冷汗的症狀，要掌握時間立即求醫。尤其天氣冷熱交替，對心血管刺激最大，是心肌梗塞好發季節，最重要的是，屬於危險群的民眾應定期做健康檢查，瞭解自己心血管品質，一旦發現有心血管狹窄情形，由專科醫師評估是否需要進行血管擴張手術，預防心肌梗塞危及生命。