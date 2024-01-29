台灣塔擬換地興建 原地回歸公園 中市都發局：草案未定
中市府針對水湳經貿園區進行通盤檢討，草案今公開展覽40天，遲未有下文的「台灣智慧營運塔（原台灣塔）」有所變動，原位於公139用地，將變更地點，原地回歸公園使用。都發局長李正偉表示，目前僅是草案階段，尚未定案，後續仍需經都計變更程序，政策決定才會有定論。
台灣智慧營運塔歷任3位市長、3度改名，爭議不斷，遲遲未見動工。市長盧秀燕拍板將照101大樓採BOT案，著手移地、都市計畫措施等，改朝智慧、多元商業功能籌畫。
台灣智慧營運塔用地，原位於公園用地，建築規模、用途都遭到限制，市府通盤檢討水湳經貿園區，目前草案將台灣智慧營運塔移至經貿路、大鵬路口處土地，原為「第二種創新研發專用區」，變更為「第三種創新研發專用區」，面積約3.18公頃，建蔽率不變，容積率自200%調整至630%。
李正偉說，新位址土地允許使用項目，較原址增加行政機關進駐、金融與保險產業、運輸服務業、旅館業及休閒服務業等產業別，提升復合使用機能，未來可公、私部門進駐，促使未來「台灣智慧營運塔」招商規畫上可充分運用。
李正偉強調，「水湳經貿園區」通盤檢討(草案)公開展覽，已於今起公告為期40天，將於2月1日舉行說明會，將持續蒐集各界建議、配合政策方向，納入都市計畫法定程序，後續將經都市計畫委員會審議其公益性、必要性等，作為通盤檢討參考。
台灣智慧營運塔原名台灣塔，為前任市長胡志強任內推動，歷經國際競圖，預計成為全台最高地標型建物，但受到建築等多項問題，遲未動工；林佳龍任內，改規畫為智慧營運中心，卻仍未有後續；盧秀燕將其定位為「台灣智慧營運塔」，改朝智慧、多元商業功能籌畫。
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