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托育費調降…南投近半幼生 參加寒假加托

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投寒假幼托費今年調降，全縣近半數幼生都有參加寒假加托。圖／南投縣政府提供
南投寒假幼托費今年調降，全縣近半數幼生都有參加寒假加托。圖／南投縣政府提供

南投縣95所公立幼兒園幾乎全面開辦寒假加托及延長照顧服務，僅有2所公幼因家長無需求未開辦，由於收費低廉，今年全縣近半數幼生都參加寒假加托，較去年同期增加近500人，解決雙薪家庭幼兒照顧問題，並減輕育兒負擔。

南投教育處指出，過去寒假加托收費按國教署規定公式計算，由參加人數平均分攤，若只有少數人參加，寒假收費甚至超過5000元，負擔沉重，令家長卻步；不過，教育部宣布今年寒假起公幼延長照顧服務採定額收費，每月最高不超過2000元。

教育處表示，縣府配合中央政策，第一時間發出通知，全縣95所國小附設幼兒園及公立幼兒園中，僅2所幼兒園因家長沒有相關需求而未開辦外，幾乎全面開辦。

由於一般幼生延長照顧收費每小時35元，寒暑假加托服務收費每日120元，每月最高不超過2000元，收費低廉，南投縣2864位幼生今年有近5成約1400人參加。

寒假加托及延長照顧服務收費低廉讓家長很有感，陳姓家長說，相較於過去1個孩子的寒假照顧班動輒5、6000元，還得趕在下午4時前去接回來孩子，如今費用便宜一半以上，最晚可照顧到下午6時，剛好方便家長下班後接送小孩。

教育處王淑玲則表示，今年寒假開始改採定額方式收費，有效減輕家長負擔，過去不少礙於收費高昂未參加服務，今年都直接報名，解決雙薪家庭幼兒照顧問題。

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