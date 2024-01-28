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曾將101、85大樓收服瓶中...南投「瓶中藝術師」許煌烟猝逝 他悲嘆少了1個國寶

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投在地藝術家許煌烟能玻璃瓶、洋酒瓶內以竹籤建構雄偉建築，被稱為「瓶中建築師」。圖／本報資料照
南投在地藝術家許煌烟能玻璃瓶、洋酒瓶內以竹籤建構雄偉建築，被稱為「瓶中建築師」。圖／本報資料照

南投魚池在地藝術家許煌烟，以精湛的竹籤黏貼技法，將台北101、高雄85大樓等雄偉建築「收服」至瓶口直徑不到2公分的玻璃瓶，被稱為「瓶中建築師」；但昨疑因天氣太冷猝逝，其摯友、民俗專家廖大乙今弔唁，悲嘆「少了一個國寶」。

高齡87歲的許煌烟過去從事營造工程，但921地震時，房屋被震毀，身體健康也亮紅燈，雖逢人生低潮，但也在從事藝術創作的好友鼓勵下，修身養性並結合其營造建築經驗，以平靜的心挑戰視力和雙手極限，踏上瓶中建築創作之路。

有別於多數竹籤黏貼創作，許的作品都是在瓶口直徑不到2公分的玻璃瓶、洋酒瓶內建構，他人生的第一件作品是在瓶中蓋祖厝，後續創作25年間，更將台北101、巴黎鐵塔、日月潭纜車等雄偉建築「收服」至瓶中，被稱為「瓶中建築師」。

許煌烟與廖大乙兩人因遊學太子爺結緣，成忘年之交；而許在85歲時生了場重病，癒後有感於世事無常，決定將高雄85大樓收服瓶中，作為病癒重生的85歲人生紀念，完成後就此「封刀」，並將「南北最高樓」 2件創作送給遊學太子爺。

不料，天有不測風雲，近期迎來入冬最強寒流，全台各地低溫，疑似導致國人心血管疾病猝死頻傳；許煌烟昨天也疑因天氣太冷猝逝，廖大乙知悉後今趕赴南投魚池弔唁，送別他的老朋友最後一程，悲嘆在台灣藝術領域上「少了1個國寶」。

南投「瓶中建築師」許煌烟（左）與民俗專家廖大乙（右）兩人是忘年之交，交情深厚。圖／廖大乙提供
南投「瓶中建築師」許煌烟（左）與民俗專家廖大乙（右）兩人是忘年之交，交情深厚。圖／廖大乙提供
南投在地藝術家許煌烟以竹籤在酒瓶中建構台北101、高雄85大樓等建築，被稱為「瓶中建築師」，但昨傳出猝逝。圖／廖大乙提供
南投在地藝術家許煌烟以竹籤在酒瓶中建構台北101、高雄85大樓等建築，被稱為「瓶中建築師」，但昨傳出猝逝。圖／廖大乙提供

建築師 國寶 低溫 心血管疾病 藝術家

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