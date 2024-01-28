曾將101、85大樓收服瓶中...南投「瓶中藝術師」許煌烟猝逝 他悲嘆少了1個國寶

南投魚池在地藝術家許煌烟，以精湛的竹籤黏貼技法，將台北101、高雄85大樓等雄偉建築「收服」至瓶口直徑不到2公分的玻璃瓶，被稱為「瓶中建築師」；但昨疑因天氣太冷猝逝，其摯友、民俗專家廖大乙今弔唁，悲嘆「少了一個國寶」。

高齡87歲的許煌烟過去從事營造工程，但921地震時，房屋被震毀，身體健康也亮紅燈，雖逢人生低潮，但也在從事藝術創作的好友鼓勵下，修身養性並結合其營造建築經驗，以平靜的心挑戰視力和雙手極限，踏上瓶中建築創作之路。

有別於多數竹籤黏貼創作，許的作品都是在瓶口直徑不到2公分的玻璃瓶、洋酒瓶內建構，他人生的第一件作品是在瓶中蓋祖厝，後續創作25年間，更將台北101、巴黎鐵塔、日月潭纜車等雄偉建築「收服」至瓶中，被稱為「瓶中建築師」。

許煌烟與廖大乙兩人因遊學太子爺結緣，成忘年之交；而許在85歲時生了場重病，癒後有感於世事無常，決定將高雄85大樓收服瓶中，作為病癒重生的85歲人生紀念，完成後就此「封刀」，並將「南北最高樓」 2件創作送給遊學太子爺。