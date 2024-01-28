時隔30年福壽山農場再自日本引進新品種果樹 首批苗木抵達
福壽山農場民國50到60年從日本引進引進蘋果、水蜜桃與梨等品種栽種，考量果樹已老化、生產力下降，去年和日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，引進日本新品種果樹及嫁接技術，第一批水蜜桃苗木歷經檢疫程序，現在已送達農場檢疫溫室。
農場表示，引種需經過嚴格的檢疫過程，農場距離上次果樹引種已過30多年，福壽山農場長陳相寶和農場員工一起見證歷史時刻；首批到場的是水蜜桃苗木，在機場經防檢署檢疫封識後，專車送達農場檢疫溫室，這批苗木將在檢疫溫室待上一年檢疫期，確認無相關病蟲害影響後，才能移到果園栽植。
農場場長陳相寶表示，農場將陸續引進新品種蘋果、水蜜桃、水梨等溫帶果樹，期待種植這些優良品種所生產的果品，能以在地最新鮮、最即時的方式提供給國人享用。
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