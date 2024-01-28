全台最長 彰化員林百果山溜滑梯變3座

彰化員林百果山風景區曾有全台最長的磨石子溜滑梯，因為不符合最新法規要求，交通部參山國家風景區管理處配合重新整建9個月，昨天正式啟用，最長溜滑梯重新開放，吸引大小朋友玩翻天。彰化田尾怡心園遊憩設施優化工程完工，全齡化的遊具昨天也啟用，縣長王惠美逐一體驗。

百果山風景區是許多「5、6年級生」兒時遠足的回憶，中央修正兒童遊具安全規範後，這座溜滑梯不符合規定。參山處長曹忠猷說，從2020年起，先後動用4千萬元整建，新開放的遊樂區有全國首座高2.5公尺的台灣觀光大使「喔熊組長」雕像。

參山處表示，當初號稱全台最長的磨石子溜滑梯，去年7月拆除，重建3座全新溜滑梯，其中1座長達26公尺的管狀滑梯，玩起來頗有磨石子滑梯的趣味，向以前的老溜滑梯致敬；「百果山」重新開放，可提高觀光量能，與周邊土雞城、景觀餐廳、特產店家串聯，也帶動當地蜜餞產業與觀光。

彰化縣府斥資3千萬，針對田尾怡心園推動遊憩設施優化工程，去年底檢驗通過，昨正式啟用。現場打造全齡化遊樂設施，適合長輩到小孩各年齡層，王惠美親自體驗每項設施。當地議員劉淑芳說，當地原本是墓園，現蛻變成景觀休閒園區。

怡心園遊具有體健設施，旋轉咖啡杯、攀爬網等。王惠美說，縣府推動共融公園，陸續完工員林市兔馬鹿公園、八卦山生態園區、伸港西濱慶安水道主題遊憩公園，還有施工中的三和公園地下停車場、彰化市延平公園地下停車場，都融入全齡友善的公園綠地及遊具設施。