台中樹葬六都最貴 議員籲收費調降

樹葬等環保殯葬逐漸風行，台中市現有4處樹葬區，另有4處興建中，採輪葬方式，可循環使用。不過，台中市樹葬申請費用每人3000元，新北市、台北市與桃園市都免費，高雄市最便宜只要2000元，台中市與台南市並列六都最貴。議員批評，城市土地不足，台中樹葬堪稱六都最貴，應考慮調降。台中市生管處說，將再評估收費標準。

台中市樹葬區早在2006年開始，最早設在北屯區歸思園，設有1536個樹穴，不可輪葬使用，2015年已滿葬；2012年神岡崇璞園啟用，一期樹穴不可輪葬，2016年也滿葬，二期改為可輪葬樹穴；後來市府在大雅、清水陸續開闢樹葬區，改為可輪葬設計。

生管處表示，施工中的還有北屯、東勢、大甲、太平等處，都採輪葬規畫，但不可設置牌位、立碑，也不能私設標誌或設施，預計今年底起陸續完工；樹葬申請費用都是3000元。

民進黨議員曾威說，台中市土地寸土寸金，不僅房地產飆漲，連陰宅都取得不易，公立納骨塔不敷使用，烏日現有2棟公立納骨塔都快滿位，不少民眾找不到塔位，只能葬在外縣市或其他行政區，若要蓋新的納骨塔，不僅占地廣大，且所費不貲，成本遠大於環保葬，市府應積極推動環保葬。

議員批評，樹葬等環保殯葬逐漸風行，但仍有人礙於習俗難接受，市府應提供誘因，像新北、台北與桃園，樹葬完全免費，帶動民眾跟進，高雄市樹葬費用從2000元至5000元不等，最便宜的樹穴仍低於台中市收費；環保葬園區建設成本不高，市府應降低費用，朝免費規畫，可提高民眾選擇環保葬的意願。

台中市生管處長柯宏黛表示，台中市以綠色殯葬為目標，除增建納骨塔外，並強化推動各種環保葬，樹葬2021年共2362件，2022年成長至2880件，去年共3160件，件數逐年攀升；海葬也從2022年35件增至去年43件。目前中市海葬免費，樹葬收費將評估研議是否調降。