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彰化國際賽車節封街拉力賽 王惠美：光聽就熱血沸騰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝典林（右）見證，芬蘭 WRC 車手代表Tuomas等人與中華賽車會會長楊光榮簽署雙方交流合作意向書，加強在彰化國際賽車節的合作。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝典林（右）見證，芬蘭 WRC 車手代表Tuomas等人與中華賽車會會長楊光榮簽署雙方交流合作意向書，加強在彰化國際賽車節的合作。記者簡慧珍／攝影

2024第三屆彰化國際賽車節封街拉力賽，今、明兩天在高鐵彰化站田中特定區進行，逾200名賽車好車和名貴跑車雲集，場邊還有經典車聚、改裝配件和美食農特產攤位，愛看賽車的民眾擠滿跑道兩邊，氣氛熱鬧讓人不覺天冷。

第三屆彰化國際賽車節上個周休二日（1月20 日、21日），同樣在高鐵彰化站田中特定區，由城市飄移賽揭開序幕，當天跑車甩尾已吸引很多民眾觀賽，今天接力舉辦封街拉力賽，分為錦標組、街車組、飄移組、俱樂部組、電動車組，活動現場展示阿聯酋專屬豪華休旅車等許多特殊車款，車迷大飽眼福。

縣長王惠美、縣議長謝典林、台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥、理事長蔡欣宏和各級民代出席活動，王惠美說，今、明兩天舉辦的封街拉力賽是道路封閉運動計時賽，在全長5公里柏油賽道競速，台、日、韓、香港、馬來西亞等國超過200名車手競技，還有頂尖車隊參加，賽事光聽就令人熱血沸騰。

芬蘭 WRC 車手代表Tuomas與中華賽車會會長楊光榮，在彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝典林見證下簽署雙方交流合作意向書，希望藉由彰化國際賽車節讓有 Street Rally Racing稱譽的芬蘭能和台灣賽車領域有更多的交流合作。

王惠美 馬來西亞

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