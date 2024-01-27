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「全台最長溜滑梯」回來了 彰化員林百果山溜滑梯1座變3座

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣觀光大使「喔熊組長」從溜滑梯滑下。記者簡慧珍／攝影
台灣觀光大使「喔熊組長」從溜滑梯滑下。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市百果山風景區曾有全台最長的磨石子溜滑梯，曾帶給無數兒童觀樂，但不符現代法規，交通部參山國家風景區管理處配合整建百果山風景區計畫，費時約9個月，今天在大朋友、小朋友引頸期待下啟用，立馬重現往昔歡樂情景。

立法委員陳素月、彰化縣政府參議馬英傑參議、員林市長游振雄和多名縣議員、里長，開心參加啟用典禮，並與小朋友一起體驗遊具，「喔熊組長」從溜滑梯滑下，帶起歡樂氣氛，現場小丑氣球秀、歡樂泡泡秀、在地農特產品市集同時展開，大人小孩都玩得不亦樂乎。

參山處長曹忠猷說，觀光署參山國家風景區管理處2020年起，先後動用4千多萬元分兩期整建員林市百果山風景區，第二期工程占2350萬元，這個遊戲區設有全國第一座高2.5公尺的台灣觀光大使「喔熊組長」，在地人因此戲稱為喔熊樂園，今他代表觀光署長周永暉歡迎民眾常來百果山遊憩區遊玩；因號稱全台最長的磨石子溜滑梯老舊，不符法規，去年7月拆除，現今重建3座全新溜滑梯向當年最長溜滑梯致敬，其中一座新的近26公尺管狀滑梯，頗有磨石子溜滑梯的滑道趣味。

參山處指出，百果山遊憩區正式啟用有三個重大意義，包括有助觀光署推動中部優質的遊戲地區，提升在地觀光能量、將與周邊百果山探索樂園、土雞城與景觀美食餐廳、特產店家連成遊憩帶，可望重振百果山蜜餞產業、引進更多遊客到訪並延伸旅遊中部縣市。

觀光署參山國家風景區管理處今啟用第二期工程的「喔熊樂園」。記者簡慧珍／攝影
觀光署參山國家風景區管理處今啟用第二期工程的「喔熊樂園」。記者簡慧珍／攝影

溜滑梯 觀光署

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