「全台最長溜滑梯」回來了 彰化員林百果山溜滑梯1座變3座

彰化縣員林市百果山風景區曾有全台最長的磨石子溜滑梯，曾帶給無數兒童觀樂，但不符現代法規，交通部參山國家風景區管理處配合整建百果山風景區計畫，費時約9個月，今天在大朋友、小朋友引頸期待下啟用，立馬重現往昔歡樂情景。

立法委員陳素月、彰化縣政府參議馬英傑參議、員林市長游振雄和多名縣議員、里長，開心參加啟用典禮，並與小朋友一起體驗遊具，「喔熊組長」從溜滑梯滑下，帶起歡樂氣氛，現場小丑氣球秀、歡樂泡泡秀、在地農特產品市集同時展開，大人小孩都玩得不亦樂乎。

參山處長曹忠猷說，觀光署參山國家風景區管理處2020年起，先後動用4千多萬元分兩期整建員林市百果山風景區，第二期工程占2350萬元，這個遊戲區設有全國第一座高2.5公尺的台灣觀光大使「喔熊組長」，在地人因此戲稱為喔熊樂園，今他代表觀光署長周永暉歡迎民眾常來百果山遊憩區遊玩；因號稱全台最長的磨石子溜滑梯老舊，不符法規，去年7月拆除，現今重建3座全新溜滑梯向當年最長溜滑梯致敬，其中一座新的近26公尺管狀滑梯，頗有磨石子溜滑梯的滑道趣味。