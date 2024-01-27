南投200多名親子拔蘿蔔 學童：種田辛苦更要珍惜食物

南投市公所今天邀請180個家庭親子齊聚營南社區農田「拔蘿蔔」，許多小朋友首度在父母、阿公、阿嬤陪同首度下田，體驗採收農作物經驗，大蘿蔔花了小朋友許多力氣，忙的滿頭汗，隨後當場製作日式醃蘿蔔，讓孩子知道，原來簡單的一道菜，要很多人努力才能上餐桌，以後更會懂得珍惜食物。

南投市長張嘉哲說，親子拔蘿蔔暨食農教育體驗這次開放線上報名，180個家庭名額很快額滿，顯示大家對食物來源和食農教育越來越看重南投市長張嘉哲與市民代表、里長等人一起呼喊「開拔」，食農教育開始。

不分大人小孩衝往農田，父母挽起袖子，先找到成熟的蘿蔔，再帶著孩子一起採收。營南社區志工也指導民眾現場DIY，將剛採收的蘿蔔切塊醃製，做成日式醃蘿蔔，很多孩子做好醃蘿蔔，都期待能夠早點品嘗自己動手做的醃蘿蔔。參加的親子也能帶回新鮮蘿蔔，滿載而歸。