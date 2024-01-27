台中人注意！台74線北屯二至崇德段 今晚全線封閉8小時

台74快速道路銜接國道一號工程，高公局新工處預計在今晚（27日）9時30分至隔天（28日）清晨5時30分，封閉北屯二至崇德間的東西雙向主線全部車道，同步封閉西行潭子入口匝道，以及東行北屯一入口匝道，封閉時間為8小時，台中市第五警分局提醒用路人提早改道。

第五警分局表示，台74線銜接國道一號工程，高公局將在今晚9時30分至翌日5時30分，暫時封閉台74線14k+500~17k+700（北屯二至崇德間）東西雙向主線全部車道，同步封閉台74線西行向潭子入口匝道、東行向北屯一入口匝道。

施工封閉期間原行駛於台74線主線的車輛改道路線：

一、 西行向：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。 二、 東行向：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。 三、用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。