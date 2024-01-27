南投春節疏運啟動 「台灣好行」續營運

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
「台灣好行」各路線春節持續營運。圖／日管處提供
「台灣好行」各路線春節持續營運。圖／日管處提供

南投是春節熱門景點，公路局啟動春節疏運，建議利用台63線、台14線作為中部替代道路，當日遊客上午9點前抵達，住宿遊客下午3點再到達，都可避開塞車；「台灣好行」各路線春節持續營運，業者在日月潭溪頭、車埕、清境農場等景點，搭配客運路線發行優惠套票，省錢出遊又免塞車。

南投縣警察局指出，合歡山武嶺、清境天空步道、青青草原、魚池日月潭、溪頭杉林溪、南投燈會、信義烏松崙等風景區，春節將湧入大量遊客，台3線、台14線、台16線及台21線等觀光動線，車流量會增加2倍以上。

警方將在易塞車路段加強疏導，包含國六愛蘭交流道、國三名間與竹山交流道、台14甲7.5K至武嶺、南投市台14乙線與祖祠路、台3線名間至竹山路段、縣道151線保甲路往溪頭風景區、竹山紫南宮周邊道路、日月潭台21線水社路段、九龍路口、向山遊客中心至伊達邵碼頭等處。

南投監理站指出，春節連假8天，大年初一起會有大量出遊車潮，熱門塞車路段為「日月潭及信義鄉草坪頭的台21線」、「清境地區的台14甲線」、「紫南宮的台3丙線」等，呼籲遊客盡量避開。

南投監理站長黃永松說，春節期間「台灣好行」持續營運，熱門景點搭配客運業者推出套票，免塞車又可享優惠；可上公路局「公路客運動態系統」查詢，即可掌握公車動態。

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