旋轉鞦韆盪半空 孩童甩飛落地

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅江良誠／連線報導
台中大里金城公園的旋轉鞦韆遊具，有學童玩到騰空、倒栽蔥，遊具擺盪範圍大，引發安全性討論。圖／民眾黨議員江和樹提供
台中大里金城公園的旋轉鞦韆遊具，有學童玩到騰空、倒栽蔥，遊具擺盪範圍大，引發安全性討論。圖／民眾黨議員江和樹提供

各地打造創新兒童遊具，但也傳出安全疑慮。台中大里金城公園的「三人旋轉鞦韆」，有學童高速旋轉到半空中，被甩飛到水泥地，也有家長經過被遊具撞到。南投埔里福興溫泉區親水公園有滑軌遊具，也傳出不熟悉遊具功能，遭自動歸位的鐵線割傷頸部。

台中市建設局表示，將加強宣導，但旋轉鞦韆照常開放，將研議擴大標誌遊具的擺盪範圍。南投縣府表示，埔里的滑軌遊具已改為手動歸位。專家表示，新型遊具有多元目的，有的適合幼兒，有的具有挑戰性，除須通過安全檢驗，使用者也要學習正確的使用法。

民眾黨議員江和樹接獲陳情，有學童在金城公園的旋轉鞦韆，高速旋轉到半空中，引發安全疑慮；有家長說，旋轉鞦韆能快速轉動，曾目睹小朋友被甩飛到水泥地，路人若經過旋轉半徑，恐被遊具打到，但周邊並無柵欄或標示遊具運作範圍。

江和樹昨與建設局到場會勘，江說，旋轉鞦韆的坐墊沒安全繩索，高速旋轉時，坐墊上的學童若轉到頭暈，手沒抓緊會跌下來，有人惡作劇不暫停也很危險。

建設局養工處屯區工程隊長潘昱維說，目前台中有3處公園有這款遊具，現場告示牌請家長與兒童正確使用，將針對遊具擺盪範圍擴大安全距離，並增加警示，以維護安全。管理該遊具的大里區公所公用課長王源龍說，將派員加強巡查，遊具本身不會停用。

埔里福興溫泉區的親水共融公園去年9月開放，有滑水遊具，兒童可踩在踏墊上滑動，有女童沒注意到遊具會自動復位，被滑動的鐵線割傷頸部、手臂。縣府表示，遊具本身有自動歸位裝置，若疏忽可能會傷人，為確保安全，已改為手動歸位。

台中市兒少友善空間促進會理事長林冠霈表示，旋轉鞦韆屬於高刺激、有挑戰性遊具，使用年齡介於5至12歲，該遊具經過安全檢驗與撞擊測試，使用時應學習正確與安全的作法。

他強調，依法2至12歲的兒童遊具應通過CNS安全檢驗，而公告13歲以上適用的遊具，就不必檢驗，反而風險較高。中市建設局表示，13歲以上設施無相關檢驗規範，但仍會找專家學者協助審查。

埔里 台中市 南投 溫泉 告示牌

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