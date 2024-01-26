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車禍重傷返鄉…彰化青農種出冠軍小番茄 不藏私曝栽種秘訣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化青農唐烱凱種出冠軍小番茄，縣長王惠美今天到果園參觀。記者林敬家／攝影
彰化青農唐烱凱種出冠軍小番茄，縣長王惠美今天到果園參觀。記者林敬家／攝影

全台最好吃的溫室小番茄落在彰化花壇鄉，青農唐烱凱曾發生車禍重傷，回到家鄉後父母鼓勵他回到家自己從事種植番茄，由鄉內2名番茄冠軍的農友不藏私的傾囊相授，2023年在全國健康優質設施小果番茄競賽中獲得冠軍。

花壇鄉半山半平原，地理環境豐富，擁有多元水果蔬菜，現正值當季的小果番茄盛產，彰化縣長王惠美今天到果園參觀指出，花壇鄉果農近8年在小果番茄在全國賽、縣級賽就獲得4次冠軍，非常不簡單，在2023年全國健康優質設施小果番茄競賽中，更囊括冠軍、季軍、佳作。

唐烱凱表示，已種了10年的番茄，種番茄的秘訣是要用愛心及耐心每天觀察照顧，每天一大早5點多，就會去巡果園，看每株的番茄是否有足夠空間，有沒有空氣可以流通，能不能照到陽光，就像照顧孩子般，每天讓小番茄纏身，就能種出有品質的小番茄。

縣府農業處表示，目前小果番茄品種以市場接受度最高的玉女品種為主，1分地溫室產量大約5000斤，產量則會受病蟲害及溫度氣候影響有所不同，由於環境、栽培方式的不同，所生產出來的風味也不一樣，香、甘、甜都集中於小小一顆內，糖度大都在12度以上。

彰化青農唐烱凱種出冠軍小番茄，縣長王惠美今天到果園參觀。記者林敬家／攝影
彰化青農唐烱凱種出冠軍小番茄，縣長王惠美今天到果園參觀。記者林敬家／攝影

青農 愛心 王惠美 彰化

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