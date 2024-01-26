無法臨停店家反彈 彰縣員林中正路不畫停車格了

彰化縣員林市公所改善員林家商通學環境，除畫設人行道標線，原規畫在市中心中正路畫設汽、機車停車格96格，店家反彈陳情。店家表示，中正路很難停車，若再設停車格，消費者無法臨停購物。公所表示，經協調後，決定暫不畫停車格，但先畫人行道標線。

員林市公所建設課長陳浴秉說，員林市中正路車流量大，但不少民眾反映騎樓被店家占用，行人行走不順暢，路旁停車空間也被店家長期占用，附近還有員林家商，為了學生通行安全，公所爭取中央補助1669萬，公所自編318萬元，原擬畫設人行道標線，並將畫設汽車格57格、機車39格。

當地店家組自助會向立委陳素月、議員張欣倩陳情。店家認為，畫停車格無法改善通行環境，只是增加公所停車費收入，卻直接影響店家生意，無法彈性使用店鋪前空間，將造成更大民怨。

不過，部分店家是贊成成畫停車格，減少長期占用停車空間；有店家認為，可試辦畫少數停車格，提供停車空間，可配合設置電子停車格，前20分內停車免費，民眾可以臨停消費，也能避免長期被占用。

公所表示，經協調後暫不畫設，但先設置人行道0.9公尺寬標線，中正路將從永昌街畫到員林大道，長度約400公尺。