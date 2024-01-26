台中室內空品標章 128家獲認證

台中市環保局去年6月起，推行室內空氣品質標章地圖，已輔導128家公私場所業者申請，取得「室內空品自主管理標章」認證；這些業者並未列入室內空品管制行列，有賣場、室內場館等，民眾外出購物或出遊，可透過標章地圖查詢室內空品優質場所，讓外出更安心。

環保局表示，國人每天多數時間都在室內活動，若室內空品不良，民眾長期吸入濃度過高的二氧化碳、懸浮微粒、甲醛等物質，易造成頭暈、注意力不集中或身體不適，因此室內空品優劣對健康影響甚鉅，環保局推行室內空品標章地圖。

林姓民眾說，假日出遊習慣使用室內空品標章地圖規畫行程，舉凡逛街購物、看電影或休閒娛樂，透過地圖優先挑選安心、優質的室內場所，查詢使用便利，尤其帶小孩出門到外面的室內環境，更要注意室內空氣品質。

環保局表示，環境部2011年起推動室內空品管理法，公告2批列管場所，截至去年底，台中市公告場所多達197處，包含大眾運輸、百貨公司、量販店、電影院、視聽歌唱業、運動健身、政府機關等16類型。

環境部2021年7月起，推動「室內空品自主管理標章」作業要點，分為優良級與良好級，適用申請對象除16類型外，新增幼兒園及產後護理機構等民眾出入頻繁場域。

環保局指出，目前台中市室內空品標章導航地圖，已有128處公私場所取得認證，包括優良級83處場所、良好級45處場所，並輔導18處產後護理之家、幼兒園取得標章認證。

環保局表示，歡迎非屬室內空品管理法公告列管的場所申請加入，如取得標章者，優良級可獲得環境部推動的綠點35萬點、良好級可獲得綠點25萬點，可在特約商店消費享優惠。