快訊

台南新營透天厝惡火！母帶2子女受困浴室 3人救出無生命跡象

旅客注意了！長榮機師取得合法罷工權 公告罷工在「2連假時段」

新北男嬰猝死案…口罩恐非主要死因也難器捐 台大兒醫這樣說

影／熱血變調！ 台中騰達盃球員爆肢體衝突 家長不滿衝入場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突。情境示意圖。圖／ingimage
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突。情境示意圖。圖／ingimage

第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。主辦單位大雅區教育發展協會理事長林鴻達澄清，雙方家長互相推擠，並無打架情事。台中市運動局嚴厲譴責暴力行為，要求主辦單位介入協調。

網路影片拍下，「113年潭雅神區國中小校際籃球比賽-騰達盃少年籃球邀請賽」，本月21日在西區大同國小舉辦賽事，紅隊球員疑與白隊球員發生肢體衝突，由於動作大，引發場邊家長不滿，紛紛衝入場內議論。影片後方寫下「反校園暴力行為」，引發討論。

主辦單位台中市大雅區教育發展協會理事長林鴻達表示，21日當天因下雨，國小組比賽改到西區大同國小舉行，雙方球員比賽肢體碰觸，一名家長見狀衝上場，其他家長見狀也上前，彼此推擠，家長並沒有打架。

林鴻達說，該影片被放上網路，覺得很無奈，強調主辦單位已當場嚴正聲明，要求家長自制。

台中市運動局局長李昱叡表示，嚴厲譴責暴力行為，已要求主辦單位立即進行介入協調，要求主辦單位賽事辦理現場秩序管理，強力宣導競賽正當申訴程序管道，杜絕類似情形再次發生。

第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。圖／翻攝自黑色豪門
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。圖／翻攝自黑色豪門
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。圖／翻攝自黑色豪門
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。圖／翻攝自黑色豪門
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。圖／翻攝自黑色豪門
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。圖／翻攝自黑色豪門

台中市 運動

延伸閱讀

竹北市公所耗資8千萬擴點升級E-Bike 首波西區投210輛

張誌家出殯…舊時隊友穿「99」號球衣 憶：天才型運動員

前職棒球星張誌家大陸猝逝 骨灰下午返抵台中

前職棒球星張誌家猝逝 中市運動局：協助治喪讓他落葉歸根

相關新聞

等了半年！南投埔里守城橋便道 春節前可望通車

南投埔里守城橋於去年因風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便，屢向縣府陳情要求施設便橋未果，引發民怨。縣府為此委託公所辦...

彰化市發春節敬老金動員百人點鈔 5千萬「滿街跑」警戒備

彰化市公所每年在春節前夕都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，今年全市可獲領取每人6千元的長者共2萬907...

中市室內空品標章地圖 128家業者申請認證

台中市環保局去年6月起推行室內空品標章地圖，已輔導128家公私場所業者申請取得「室內空氣品質自主管理標章」認證，當民眾規...

彰化南瑤宮今明連兩年停辦除夕迎頭香 市長：主結構施工中

彰化市南瑤宮每年除夕夜舉辦的搶頭香活動今年將暫停，彰化市長林世賢指出，南瑤宮爭取經費修復主結構，封廟施工，媽祖及主要配祀...

秀紅包允諾當選後出遊 台中樹義里長當選無效確定

台中市南區樹義里長莊郁雄前年連任成功，卻遭對手指控選前拿著1萬元紅包向長者開支票，允諾當選後「帶大家坐捷運、吃好料」，選...

防火燒山 中市編4600萬元除草

每年冬天到翌年春天，大肚山區常發生火燒山，去年就發生300多件，尤其去年3月，沙鹿公墓火警燒到國道邊坡，更是險象環生。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。