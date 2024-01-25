影／熱血變調！ 台中騰達盃球員爆肢體衝突 家長不滿衝入場

第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體衝突，爆發場邊家長衝入球場，煙硝味重。主辦單位大雅區教育發展協會理事長林鴻達澄清，雙方家長互相推擠，並無打架情事。台中市運動局嚴厲譴責暴力行為，要求主辦單位介入協調。

網路影片拍下，「113年潭雅神區國中小校際籃球比賽-騰達盃少年籃球邀請賽」，本月21日在西區大同國小舉辦賽事，紅隊球員疑與白隊球員發生肢體衝突，由於動作大，引發場邊家長不滿，紛紛衝入場內議論。影片後方寫下「反校園暴力行為」，引發討論。

主辦單位台中市大雅區教育發展協會理事長林鴻達表示，21日當天因下雨，國小組比賽改到西區大同國小舉行，雙方球員比賽肢體碰觸，一名家長見狀衝上場，其他家長見狀也上前，彼此推擠，家長並沒有打架。

林鴻達說，該影片被放上網路，覺得很無奈，強調主辦單位已當場嚴正聲明，要求家長自制。