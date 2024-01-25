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等了半年！南投埔里守城橋便道 春節前可望通車

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里守城橋因風災受損封閉，縣府委託公所辦理便道工程，目前加速趕工，可望在農曆春節前通車。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋因風災受損封閉，縣府委託公所辦理便道工程，目前加速趕工，可望在農曆春節前通車。記者賴香珊／攝影

南投埔里守城橋於去年因風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便，屢向縣府陳情要求施設便橋未果，引發民怨。縣府為此委託公所辦理便道工程，而由公所承辦後加速相關作業，現已發包動土，更緊盯工程進度，便道可望在春節前通車。

卡努颱風去年8月重創南投，埔里守城橋在風災中受損嚴重成危橋，因此封閉禁行。但該橋梁是大湳、牛眠、蜈蚣等地居民出入及農產運輸要道，封橋後出入得繞遠路，交通不便，地方多次向縣府陳情要求施設便道卻無下文，令居民不滿。

縣府雖於去年12月中旬辦理地方說明會，但會中告知，守城橋重建案，新橋預計2026年初完工，施工時暫供民眾通行的簡易便道，今年4月才能開通；由於，先前陳情施設便橋未獲重視，等待完工時間又過長，使得民怨沸騰，場面火爆。

為貼近地方需求，加速施作便道，縣府委託埔里鎮公所辦理便道工程，公所表示，工程已順利發包，但守城橋體下方附掛自來水、電纜等民生管線，危橋拆除前須配合遷移，工程開挖與事後回填封層等部分工區與便道重疊，難免影響便道施工。

埔里鎮長廖志城說，考量農曆春節連假在即，為方便守城橋周邊居民出入通行，希望便道能在春節前完工，為此已邀集自來水等管線單位會勘研商，針對工區重疊處進行開挖、回填、封層等作業訂定時序表，嚴格要求各單位配合辦理施工。

公所也表示，為確保守城橋便道及各管線單位工程進度，公所每周一召開工進檢討會緊盯進度，並督促各承包商落實各項工程作業，今天通盤評估整體進度，該便道可望在農曆春節前如期完工通車，居民及其親友或遊客屆時不必再耗時繞道。

南投埔里守城橋因風災受損封閉，縣府委託公所辦理便道工程，目前加速趕工，可望在農曆春節前通車。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋因風災受損封閉，縣府委託公所辦理便道工程，目前加速趕工，可望在農曆春節前通車。記者賴香珊／攝影

埔里 春節 工時

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