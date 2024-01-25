過年徜徉鬱金香花海 中社觀光花市30萬株輪流競艷
台中市后里中社觀光花市引進逾60品種、高達30萬株鬱金香種球，將輪番在花田中綻放，花季到3月中旬，農曆年間花況可達高峰，民眾不用出國也能恣意徜徉鬱金香花海。
中社觀光花市今年自荷蘭引進30萬株鬱金香種球，品種達60多種，一朵朵鬱金香在歐式花園中綻放，與大風車、火炎山相映襯，美麗花景讓彷彿置身歐洲。
花市工作人員陳月香表示，由於台灣氣候相較荷蘭比較熱，天氣冷的時間不夠長，引進的種球必須以手工方式將外層硬膜剝掉，讓鬱金香能順利發芽，在時間內開花。
陳月香說，此次引進60個品種，除有傳統白、粉、紫、紅、黃色，還有雙花色白粉、白紅、白紫、紅黃色，以及嵌條紋與多重瓣花形；將分批種植，逐一在鬱金香花季期間綻放。
中社觀光花市內除有鬱金香花海外，歐式花園中還種有百合花、彩色海芋、彩色非洲菊、向日葵花、炮仗花等，在花園裡每個轉身都是美麗風景，吸引許多遊客爭相與花合影。
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