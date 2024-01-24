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台中市府春聯亮相 盧秀燕誇全國最好因「說到你心坎裡」
春節將至，台中市政府首次亮相今年龍年春聯「福運昌龍」，更有限量版賀聯「龍賺大錢」，及新春紅包「龍珠許願」，更有上百位書法名師，現場揮毫贈春聯；市長盧秀燕也將於大年初一、初二到台中6處宮廟發放小紅包，期許市民朋友在新的一年能實現心中的願望、「好運龍來」。
盧秀燕說，12生肖中，「龍」是最受大家喜愛的生肖，今年市府特推出2款龍年傳統賀聯，「福運昌龍」出自書畫名家—程代勒老師之手，將由各區公所發給各家戶運用；另推出限量隱藏款「龍賺大錢」則由市府參事葉國居書寫。
盧秀燕表示，2款傳統賀聯、創意春聯及紅包袋，即日起民眾可在市府台灣大道及陽明市政大樓兩地聯合服務中心索取，10元紅包福袋會另行公佈領取地點，皆數量有限，送完為止。
盧秀燕更介紹今年小紅包「龍珠許願」，她說，今年全國各縣市只有台中有龍珠，象徵家戶心想事成圓圓滿滿、富貴有餘，今年設計非常有質感及意義，鱗片金光閃閃，正反面都有經過精心設計，打開就是一個龍珠，祝福市民今年都好運。
秘書處長謝佳蓁指出，此次小紅包以龍鱗造型及龍珠許願為主題，利用鱗片精巧呈現龍的形象，運用龍麟一點一滴拚湊成完整圖像，象徵富市台中美好願景的逐步實現；選用雷射金箔技術應用在龍身的部分，使得龍在陽光下能持續閃爍，散發絢麗的光芒。
民政局長吳世瑋說，盧市長今年共安排6場發紅包行程，2月10日上午8時起將前往北屯松竹寺、西區上公舘福德宮、烏日永興宮發送小紅包；11日上午8時起則至大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮發送，歡迎市民朋友到宮廟走春，領紅包討吉利。
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