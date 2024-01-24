寒流低溫蔬菜連日搶收 彰化菜價漲跌互見

農民嚴防寒流，因連日提前搶收蔬菜後，彰化縣溪湖鎮果菜市場蔬菜交易平均價格繼續下探，不過，部分蔬菜如高麗菜今日到貨量減少，價格已逆勢略漲，市場總經理徐鉦傑說，天氣冷蔬菜長得慢，且多數裡作蔬菜已採收，最近價格應會慢慢拉高。

溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑說，農民因應寒流來襲，連日搶收蔬菜，昨天到交易量有250公噸，平均批發價14.5元，今天交易量已減為198公噸，但平均價格也跌到13.2元，可能和前二日到貨量多，平均價也跌了約9%。

不過各式蔬菜漲跌互見，高麗菜今天到貨量從昨天的54公噸減少的今天的39公噸，平均價也從昨天的11元略升到11.7元，而蘿蔔到貨量雖減少，平均價仍從9.2元跌到8.9元，花椰菜今天平均價20.5元，價格持平。

今天也有運菜到溪湖果菜市場交易的農民說，不知是不是因寒流來，或是前二天交易量已多，今天「販仔」承銷商較少，覺得菜不好賣。

徐鉦傑說，南彰化許多水稻田都開始整地準備要插秧了，多數裡作蔬菜都趕在寒流來前採收，接下來如果天氣仍寒冷，一般的菜田菜長得慢，菜價就不會再跌，會慢慢回升。

台中農改場作物改良科科長楊嘉凌也提醒農民，甘藍、結球白菜及蘿蔔等十字花科蔬菜在低溫期易出現抽苔，可延緩移植或播種，避免造成小株抽苔，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲降低物理傷害。未採收的果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接觸，另可加強田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度。