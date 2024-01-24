右眼罹癌 良醫動複雜手術助她保住靈魂之窗
嘉義52歲陳姓女子去年診斷右眼罹患眼癌，眼前一片白茫茫，經轉診到位於台中的中國醫藥大學附設醫院檢查，發現右眼內長「脈絡膜惡性黑色素瘤」，醫師透過複雜手術切除玻璃體和脈絡膜腫瘤，成功保留完整眼球，也保住視力。
中國附醫眼底病尖端醫學中心主任陳珊霓說，長在眼球的惡性腫瘤（眼癌）有9成是長在眼球結構上的黑色素瘤，陳女在去年7月因右眼突然看不見，轉至該院透過眼睛超音波、核磁共振檢查，診斷為脈絡膜惡性黑色素瘤，致死率高。透過腹部超音波與腫瘤掃描確認腫瘤並無全身轉移。
陳珊霓說明，眼內惡性黑色素瘤發生率極低，歐美國家每年每千萬人約50至60人，亞洲人種更為罕見，每千萬人每年發生率6人。根據衛福部2021年癌症登記報告，眼內惡性黑色素瘤大約17個病例。
中國附醫眼底病尖端醫學中心說明，早期治療只有眼球摘除，對病人日後生活影響極大，國外雖有近接治療，但台灣尚未引進，且有可能造成放射線視網膜病變。手術雖然複雜，但若由精細手術切除，可以保留眼球與一定程度視力。該中心治療團隊已率先切除兩例，幫助病人保留眼球，並維持相當視力，能幫助病友重拾生活品質和自信心。
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