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陳致嘉獲表揚優秀農民 火龍果價格高的秘訣在這裡

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮農會總幹事邱士平（左)表揚在全國評鑑中獲獎的農民莊宗憲(右）、陳致嘉(中）等人。記者林宛諭／攝影
二林鎮農會總幹事邱士平（左)表揚在全國評鑑中獲獎的農民莊宗憲(右）、陳致嘉(中）等人。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林鎮公所、二林鎮農會今天舉辦農民節優秀農民表揚活動，包括種植火龍果的莊宗憲、陳致嘉等人都在全國評鑑中獲獎。陳致嘉說，即使近年來種植紅龍果的生產面積愈來愈多，但他朝向有機種植發展，價格仍比市場一般價格高，相信只要品質好，價格就有保障。

二林鎮農民節慶祝活動由二林農會總幹事邱士平、二林鎮長蔡詩傑等人表揚101位優秀農民，包括榮獲全國紅龍果評鑑競賽白肉組第三名莊宗憲、紅肉組優勝陳致嘉，授獎農友還有種植紅龍果的陳怡亭、廖忠明、莊旺達、林碧蓮、陳文宗等；及程冠群、陳璟霖等人種出優質且口感甜美葡萄；莊銘德、吳秋蓮、許建揚等人則種植韭菜及韭黃，讓在地蔬果產業更多樣化。

陳致嘉說，近年來紅肉紅龍果接受度高，甜度也高，但在農民搶種下，紅肉紅龍果也一度有生產過剩問題，價格會受影響，不過他以生產有機紅龍果為主，每公斤可以賣到150元，可比市價多上三到五成，品質好價格就比較不會有太大波動。

莊宗憲說，中部種植白肉紅龍果比南北縣市多，以往有些消費者不愛白肉火龍果的原因是白肉帶有一種草味，其實只要完熟採收，就可降低草味，所以他們用套袋，讓火龍果在九成熟或全熟後才採收，紅白火龍果各有愛好者，都是營養價值高的水果。

邱士平說，愈來愈多青農投入農業，也表現優秀，農會也積極輔導農民爭取相關設備及補助、並提供農業栽培管理及技術提升諮詢等，更因應現今氣候環境變遷，病蟲害種類相當多，更設置二林鎮農會植物醫師診療站」，有植物醫師進駐，協助農友及產銷班，解決病蟲害、土壤、營養、栽培等問題，也希望在更多青農加入，可以突破農業人力缺工瓶頸，促進在地農業永續發展。

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