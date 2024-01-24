巧手打造彩虹村 101歲彩虹爺爺辭世

素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜晚年透過彩筆，讓舊村落變身「彩虹村」，獲評全球最值得探訪的景點之一。剛過101歲生日的他昨下午在住處用餐後突然失去呼吸心跳，搶救無效過世，台中市文化局表示，本月底將在彩虹村設立紀念專區，讓遊客悼念彩虹爺爺。

黃永阜早年從軍，隨國民政府由海南島輾轉來台，落腳台中南屯的春安社區。他曾參加古寧頭及823等戰役，去年百歲生日時，還提及當年參戰駕機奔赴金門前線，軍機被擊中墜落料羅灣，身受重傷幾乎死掉。

沒有美術背景的黃永阜，不捨眷村都更要拆除，依著報紙副刊圖照，2008年起在眷村牆上作畫，用水泥漆創作許多生動逗趣的人物與動物。彩虹眷村不僅是遊客到台中必遊景點，更紅到香港、大陸與韓國，粉絲跨海來台參觀，更曾被知名旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」出版專書「世界的祕密奇跡」，選入列為全球值得探訪景點之一。

每逢假日，大批遊客造訪彩虹眷村，每年吸引超過200萬人次。但近兩年因經營權、版權爭議，彩虹村衍生民、刑事訴訟，黃永阜因糾紛身心俱疲，建物又老舊，市府封村整修，黃也搬離彩虹村，昨傳出過世消息。

昨下午彩虹村遊客依舊絡繹不絕，有一團約30、40人的日本遊客到場時，經現場民眾告知彩虹爺爺過世消息，驚呼難以置信。

台中市長盧秀燕昨也在臉書發文「敬悼彩虹爺爺」，謝謝黃永阜爺爺為台中點綴繽紛色彩、帶來榮光，台中痛失國寶級的藝術家，市府會盡力保護畫作，延續彩虹爺爺的溫度。盧秀燕也秀出2020年1月，彩虹爺爺親手為她繪製的肖像畫，目前珍藏在辦公室。